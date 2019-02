Mañueco se ve «con más ganas que nunca» y deja de hablar de Silvia Clemente Alfonso Fernández Mañueco, Francisco Vázquez y Paloma Sanz con los candidatos presentados ayer en San Cristóbal. / El Norte El candidato del PP a la Presidencia de la Junta afirma en Segovia que «tengo el liderazgo necesario» para llevar al PP a ganar las elecciones M. A. LÓPEZ Segovia Miércoles, 27 febrero 2019, 16:54

Alfonso Fernández Mañueco ha dejado de mencionar el nombre de Silvia Clemente. Ni siquiera cuando se le pregunta de forma directa si se siente traicionado o si corrobora la declaración de su vicesecretario nacional de Organización, Javier Maroto, quien dijo que la expresidenta de las Cortes «no es honorable». El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León prefiere hablar de su proyecto y, como afirmó ayer en San Cristóbal de Segovia, tiene «más ganas, más fuerza y más proyecto que nunca» para ganar todas las elecciones. Sin decir su nombre, insistió en que «el proyecto del Partido Popular es un proyecto libre, al que se puede subir cualquier persona que quiera trabajar desde la generosidad y la entrega, e igual que pueden subirse personas, pueden bajarse. Es la decisión que ha tomado la persona que usted me dice y yo no tengo que decir nada más».

Manifestó Mañueco que «tengo el liderazgo necesario para llevar al PP a ganar las elecciones, desde la experiencia que me dan los años y mis responsabilidades, desde la credibilidad que me dan mis hechos y la estabilidad que ofrece el Partido Popular siempre». Pero ni siquiera se pronunció sobre la manifestación de Clemente de que no sería la única que dejara el partido cuando le preguntaron: «Eso a quien se lo tiene que preguntar no es a Alfonso Fernández Mañueco».

Su discurso, ante los medios y después ante los militantes y la veintena de candidatos presentados en San Cristóbal, incidió en destacar que «el Partido Popular es el partido más fuerte de Segovia y de Castilla y León, porque somos muchísimas personas, hay un equipo detrás» y miles de personas que «representan valores como la lealtad y la confianza», además de la eficacia en la gestión y la cercanía.

Servicios al medio rural

Expresó Mañueco su compromiso «claro e inequívoco» con el municipalismo y con el mundo rural, su «orgullo» por sentirse «respaldado por el PP de Segovia y de Castilla y León», e insistió en que la Junta de Castilla y León «gestiona muy bien y somos muy eficaces» en la prestación de servicios asistenciales y a las personas dependientes o en la educación, aunque recalcó que «el mundo rural es también futuro y oportunidades», para lo que tiene que «llegar Internet a todos los rincones» de la región, «allí donde haya una oportunidad de poner una empresa de turismo rural o agroalimentaria», y su apuesta es por extender el transporte y por cuestiones que fijen población como los regadíos.