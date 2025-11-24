Luz verde para restaurar el reloj de sol de la vieja cárcel de Sepúlveda

El Norte Segovia Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:13 Comenta Compartir

La Comisión de Patrimonio reunida este viernes ha dado luz verde a la intervención en el reloj de sol situado en la fachada de la antigua cárcel de Sepúlveda, en la provincia de Segovia. La actuación autorizada implica la limpieza; la consolidación de las zonas debilitadas; la reintegración de faltas y fisuras; el tratamiento biocida, y la restitución del gnomon. Para llevar a cabo estos trabajos de reparación y conservación va a ser necesaria la participación de una grúa-cesta debido a la altura del objeto. Además, añaden fuentes de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, con este sistema se evita la instalación de un andamio.

El acuerdo al que ha llegado el organismo establece a modo de prescripción que en el proceso de limpieza del reloj de sol se primará la actuación menos agresiva, lo que supone eludir la utilización de agua proyectada.

Por último, como medida preventiva de cara a garantizar el mantenimiento del elemento, se arreglará el canalón que se encuentra situado sobre él con el objetivo de que no vierta agua directamente en el reloj una vez que haya sido restaurado.

Y en la capital

El edificio de la antigua cárcel de Sepúlveda se halla enclavado en la plaza del Trigo, adosado al castillo, y aunque no es estrictamente parte del monumento, sí forma parte de las construcciones de relevancia arquitectónica e histórica que lo conforman, subrayan fuentes de la Delegación Territorial de la Junta en la provincia de Segovia al explicar la actuación que ha sido autorizada por parte de la Comisión de Patrimonio.

No ha sido el único asunto tratado en la reunión. Así, en la capital, también han recibido el pertinente visto bueno de este órgano las tareas destinadas a la restauración del retablo de la Virgen con el Niño, en la ermita del Cristo del Mercado. De factura barroca, esta obra es un óleo sobre tabla que se localiza en el muro lateral del Evangelio de la iglesia parroquial. Frente a él, en el muro de la Epístola, se encuentra el retablo de la Misa de San Gregorio con una mazonería de características estilísticas muy similares, y que ya fue rehabilitado hace tres años.

La propuesta de intervención presentada plantea, entre otras actuaciones, la limpieza superficial del retablo, trabajos de consolidación estructural, desinfección preventiva, asentado de policromías y reintegración de lagunas, previo estucado, y barnizado de protección. Se trata por tanto de tratamientos necesarios para su conservación, realizados por el mismo equipo que restauró el retablo de enfrente, de modo que ambos tendrán acabados muy acordes, y los procesos, materiales y metodologías a aplicar son los adecuados.