Sepúlveda y Maderuelo consiguen una ayuda para financiar proyectos turísticos Ambos ayuntamientos llevarán a cabo iniciativas de promoción del patrimonio y mejora de señalización por más de 50.000 euros

Sepúlveda y Maderuelo han logrado una subvención para ejecutar proyectos turísticos y de mejora de la señalización.La ayuda forma parte de una iniciativa de la Junta de Castilla y León destinada a municipios con menos de 20.000 habitantes que quieran financiar actuaciones para la promoción de sus recursos turísticos. Del montante total de más de 2,2 millones de euros, la provincia de Segovia recibirá, a través de las propuestas de estos pueblos, un importe de 18.357 euros. Las inversiones que van a efectuar ambos ayuntamientos asciende a 53.576 euros.

En primer lugar, en la modalidad convocada para proyectos de interés turístico regional, el Ayuntamiento de Sepúlveda recibirá 13.963, lo que supone el 28,67% de la inversión total prevista, 48.700 euros, para el desarrollo del proyecto 'Museos del Siglo XXI: Creación de signoguías y videoguías multilingües en museos y centros de interpretación de Sepúlveda'. Esta actuación persigue modernizar la oferta cultural y mejorar la accesibilidad de los recursos patrimoniales de la villa.

Por otro lado, en la modalidad destinada a proyectos de señalización turística, el Ayuntamiento de Maderuelo percibirá una ayuda de 4.388 euros, que cubre el 90% del proyecto. Con un desembolso total de 4.876 euros, esta iniciativa permitirá reforzar la identificación de recursos patrimoniales y mejorar la orientación para los visitantes a este pueblo de Segovia.

El plazo de ejecución de las citadas propuestas finaliza el 31 de diciembre de 2026. Los interesados deberán presentar la documentación justificativa de la realización del proyecto, como muy tarde, el 31 de enero de 2027. Las subvenciones han sido publicadas recientemente en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y sirven para apoyar a aquellos municipios que, a través de su patrimonio cultural, natural o paisajístico, contribuyen a la consolidación de la región como destino turístico de calidad.