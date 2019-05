La Lotería pellizca con 30.000 euros a un afortunado en Carbonero el Mayor Despacho de lotería de Carbonero el Mayor que ha dado el último premio en la provincia de Segovia. / E. N. La venta del resguardo del 3.181 se realizó por máquina en la administración número 1 de la localidad segoviana CÉSAR BLANCO ELIPE Segovia Viernes, 17 mayo 2019, 11:46

La Lotería Nacional ha dejado otro pellizquito de suerte a un afortunado en la provincia de Segovia que desde la noche del jueves tiene 30.000 euros más. La venta del boleto agraciado se realizó en ventanilla y a través de máquina, según ha confirmado Dionisio Sanz, quien regenta la administración número 1 de Carbonero el Mayor, en la calle Tejares.

Se trata de un resguardo con el número 3.181, el correspondiente al primer premio del sorteo de la noche del jueves de la Lotería Nacional. El lotero recibió la llamada de Madrid de que su despacho estaba 'fichado' como uno de los que encargados de repartir suerte en forma de premios, pero aún no le han confirmado cuánto es el botín vendido.

Loterías del Estado concreta que la cantidad vendida en Carbonero el Mayor es de 30.000 euros. Sanz recuerda que no es la primera vez y confía en que no sea el último premio que dé. «Hemos dado premios importantes pero no muy gordos», añade el lotero segoviano al repasar cuántas veces la varita de los juegos de azar como la bonoloto o la primitiva se ha posado sobre su despacho de Carbonero el Mayor. «Por ejemplo, el año pasado, en septiembre, dimos una quiniela de más de 25.000 euros», recuerda el vendedor de la suerte.

Sanz hace memoria para agregar más premios al currículum de pellizcos. En 1996 y 1998 vendió el gordo de la Lotería Nacional. «A ver si con este premio la gente se anima» a probar suerte, añade.