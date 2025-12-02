El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Jura de bandera en la Plaza Mayor el día de Santa Bárbara de 2023. Antonio de Torre
Segovia

La jura de bandera civil se celebrará en la Academia ante la previsión de lluvias

En el acto participarán decenas de ciudadanos que lo han solicitado, como viene siendo habitual desde hace años

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:17

Este jueves, 4 de diciembre a las 12:30 horas, la Academia de Artillería de Segovia celebrará una jura de bandera para personal civil con motivo de la festividad de Santa Bárbara, patrona del Cuerpo de Artillería. Debido a la previsión de condiciones meteorológicas adversas, el acto, inicialmente previsto en la Plaza Mayor, se trasladará al Patio de Orden de la Academia (entrada por plaza Día Sanz, frente al IES Mariano Quintanilla).

La ceremonia estará presidida por el teniente general Manuel Busquier Sáez, inspector general del Ejército y representante institucional de las Fuerzas Armadas en Cataluña, Aragón, Navarra y La Rioja.

Decenas de ciudadanos españoles que lo han solicitado previamente jurarán o prometerán fidelidad a la bandera de España ante el estandarte de la Academia, comprometiéndose solemnemente a defender España incluso con la vida si fuera preciso y a respetar los valores constitucionales de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político.

La bandera simboliza la soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria y encarna los principios y derechos fundamentales recogidos en la Constitución de 1978. Este tipo de actos permite a los civiles renovar públicamente su vínculo con los símbolos nacionales y expresar su compromiso cívico con la defensa de España, especialmente significativo en una unidad histórica como la Academia de Artillería, cuna del Arma desde 1764.

Te puede interesar

