La Academia de Artillería comienza el curso con 221 alumnos de las diferentes escalas

El Patio de Armas del Alcázar de Segovia ha sido escenario este viernes de la inauguración oficial del curso académico 2025-2026 de la Academia de Artillería, el centro docente militar en activo más antiguo del mundo. Los alféreces alumnos de quinto curso, recién llegados de la Academia General Militar de Zaragoza, han iniciado así su formación especializada para convertirse en oficiales del arma, hito que marca el tramo final de su preparación antes de incorporarse a las unidades operativas.

Presidido por el teniente general Enrique Campo Loarte, director general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), el acto castrense ha contado con la presencia del general de brigada Antonio Mongío, jefe del Mando de Artillería de Campaña; al coronel Manuel Arienza, del Mando de Artillería Antiaérea, y al coronel director de la Academia, Antonio Jesús Miró Bujosa. A su lado, una amplia representación de las instituciones locales y provinciales, lo que subraya el vínculo histórico entre Segovia y la Academia.

El curso ha comenzado con 52 alféreces alumnos pertenecientes a la 314ª promoción de la escala de oficiales, 86 sargentos alumnos de la LI promoción y 83 damas y caballeros alumnos de la LII promoción de suboficiales. A comienzos del próximo año se incorporarán los alumnos de primer curso de la LIII promoción, una vez hayan completado su formación en la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn (Lérida). Serán los futuros mandos recibirán en Segovia una instrucción técnica y táctica de vanguardia, adaptada a los retos de la defensa moderna, durante el curso 2025-2026.

Ampliar El teniente general Campo Loarte preside el acto. El Norte

Como en 1764 hiciera el padre Eximeno, primer jefe de estudios del Real Colegio de Artillería –fundado por Carlos III–, el teniente coronel Torres, subdirector-jefe de estudios, impartió la lección inaugural, que evocó los orígenes ilustrados de la institución. Tras una emotiva interpretación del himno de los artilleros, la ceremonia culminó en la plaza de la Reina Victoria Eugenia con el desfile de la agrupación de alumnos, dirigido por el teniente coronel Galindo, ante militares y civiles, que aplaudieron la precisión y el orgullo de los futuros oficiales.

El Patronato del Alcázar ha vuelto a cumplir así con una de las misiones que tiene encomendadas desde su creación en 1951: permitir a la Academia de Artillería disponer de espacios en los que otorgar,con carácter excepcional, lecciones de alto valor educativo. De regreso en la Academia, Campo Loarte impartió una lección magistral a profesores y alumnos sobre los avances en tecnología aeroespacial y su aplicación en artillería, y cerró la jornada con su firma en el Libro de Honor del centro.

