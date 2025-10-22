La Junta promueve en la provincia la construcción de 184 viviendas públicas

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, visitó ayer las obras de construcción de 93 viviendas colaborativas promovidas por la Junta de Castilla ... y León, a través de Somacyl, en el barrio de la Comunidad de Ciudad y Tierra, junto al edificio del INSS. Acompañada por el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, y el alcalde de Segovia, José Mazarías, la visita puso de manifiesto la colaboración institucional para safisfacer la demanda de viviendas entre la población joven.

«Estas viviendas responden a una demanda urgente de alquiler asequible y fomentan un modelo de convivencia colaborativa que enriquece nuestro barrio», dijo Mazarías, que destacó el impacto positivo de la iniciativa en la cohesión social y la retención de talento joven en la capital segoviana. Por su parte, González Gago detalló el avance de las obras de esta promoción situada en suelo municipal, junto a la carretera de Valdevilla. «Es una muestra del modelo que queremos extender: vivienda pública, con criterios de sostenibilidad y dirigida a quienes más lo necesitan, especialmente los jóvenes», declaró. El proyecto, con una inversión de 12,3 millones de euros –de los cuales el 37,8% proviene de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia–, consta de dos edificios con 93 unidades de 60 metros cuadrados útiles cada una. Estas incluyen salón-cocina, dos dormitorios, dos baños y terraza, además de espacios comunitarios como zonas verdes, lavandería compartida y 98 plazas de aparcamiento. La calificación energética tipo A se logra mediante una caldera de biomasa y soluciones constructivas eficientes, alineadas con los objetivos de descarbonización.

La ministra Rodríguez también celebró la colaboración interinstitucional. «El Gobierno respalda firmemente estas iniciativas autonómicas que priorizan el alquiler joven, pilar clave para combatir la despoblación y la precariedad habitacional», señaló. Rodríguez alabó el diseño innovador de las viviendas colaborativas, que promueven la economía compartida y la sostenibilidad, y anunció que el Ministerio impulsará más fondos para proyectos similares en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, prorrogado hasta 2026.

Ampliar Estado de las obras, a día de hoy. Antonio de Torre

La Junta de Castilla y León impulsa la construcción y rehabilitación de más de 3.000 viviendas públicas en 130 promociones, destinadas tanto a venta bonificada como a alquiler. En la provincia de Segovia, la actividad es especialmente intensa: se desarrollan 184 viviendas en total. De ellas, las 93 visitadas ayer corresponden al alquiler joven en la capital, mientras que 91 están en venta en municipios como Carbonero el Mayor y Sanchonuño (en ejecución), y en Segovia capital (en proyecto). Además, se estudian nuevas promociones en Bernuy de Porreros, Boceguillas, Cantalejo, Cantimpalos, Navas de San Antonio y Riaza. A esto se suma el Plan Regional de Ámbito Territorial (PRAT) de Las Lastras, que contempla 260 viviendas adicionales en la capital segoviana, lo que eleva la oferta provincial por encima de las 440 unidades.