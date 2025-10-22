El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde habla con la ministra en el transcurso de la visita a las obras.

Ver 22 fotos
El alcalde habla con la ministra en el transcurso de la visita a las obras. Antonio de Torre

La Junta promueve en la provincia la construcción de 184 viviendas públicas

La ministra de Vivienda visita las obras de los 93 pisos colaborativos del barrio de Ciudad y Tierra

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:50

Comenta

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, visitó ayer las obras de construcción de 93 viviendas colaborativas promovidas por la Junta de Castilla ... y León, a través de Somacyl, en el barrio de la Comunidad de Ciudad y Tierra, junto al edificio del INSS. Acompañada por el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, y el alcalde de Segovia, José Mazarías, la visita puso de manifiesto la colaboración institucional para safisfacer la demanda de viviendas entre la población joven.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven de 26 años tras precipitarse de un cuarto piso en Huerta del Rey
  2. 2

    La autopsia confirma la muerte accidental por ahogamiento del hombre hallado en el Canal de Rioseco
  3. 3 EuroMillones deja un importante premio en un barrio de Valladolid
  4. 4

    El tráiler atascado en el centro pagará 600 euros en multas y 156,42 por la asistencia de Bomberos
  5. 5

    Dos tramos de Valladolid, entre las carreteras más peligrosas de España
  6. 6 Trasladado al hospital un menor de 15 años golpeado y pateado por otro de 12
  7. 7

    Viding estrena 18.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas tras invertir 20 millones
  8. 8

    Calle rica, calle pobre: la diferencia de renta entre los barrios de Valladolid llega a los 45.625 euros al año
  9. 9

    La Policía controlará que los dueños lleven agua jabonosa para fregar «45 millones» de meadas de perro anuales
  10. 10

    Cae un enorme pino sobre la valla de la escuela de música Mariano de las Heras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Junta promueve en la provincia la construcción de 184 viviendas públicas