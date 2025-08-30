Los jubilados segovianos cobran hasta 800 euros menos que la media nacional

La pensión media que perciben los jubilados segovianos alcanza los 1.431,52 euros mensuales, una cifra que, pese a situarse por encima de provincias ... como Ávila, Salamanca o Zamora, se queda por debajo tanto de la media de Castilla y León, que asciende a 1.500,47 euros, como de la del conjunto del país, fijada en 1.506,46 euros, según los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Prestaciones.

En la provincia hay actualmente 23.545 segovianos que cobran la pensión por jubilación, casi un 15% del total de la población, lo que convierte a este colectivo en uno de los más significativos desde el punto de vista social y económico.

El mapa regional evidencia importantes diferencias internas. Valladolid encabeza la clasificación en Castilla y León, con una pensión media de 1.652,32 euros, más de 220 euros por encima de Segovia, seguido de Burgos, con 1.593,90 euros, y Palencia, con 1.543,47 euros. En el lado contrario, Zamora registra la prestación más baja de la comunidad, con apenas 1.276,57 euros, junto a Ávila, con 1.312,03 euros. Soria (1.438,88) se mantiene en cifras similares a Segovia, mientras que León (1.506,49) prácticamente calca la media autonómica.

En el conjunto del país, Segovia se sitúa en el ecuador del ranking y ocupa el puesto 25 en la clasificación nacional de pensiones medias por provincias. Se sitúa así en una posición intermedia, pero todavía lejos de los que encabezan la lista, como Vizcaya (1.867,66 euros) o Álava (1.849,17) y también de la Comunidad de Madrid (1.729,02).

En la comparación con el conjunto del país, la distancia se agranda todavía más. El País Vasco lidera el ranking nacional, con una pensión media de 1.834,63 euros, seguida de la Comunidad de Madrid y Navarra (1.687,27). En el extremo opuesto se sitúan provincias gallegas como Ourense, donde la prestación apenas alcanza los 1.082,04 euros, o Lugo, con 1.170,75 euros. En este contexto, sus pensiones son más altas que en buena parte del noroeste peninsular, pero todavía lejos de los territorios con rentas y bases de cotización más elevadas.

El caso castellano y leonés es especialmente significativo. La comunidad cuenta con 412.304 pensionistas y su pensión media (1.500,47) se sitúa prácticamente en línea con la del conjunto de España. Sin embargo, las diferencias internas alcanzan hasta casi 400 euros entre la provincia con mayor cuantía (Valladolid) y la que menos percibe (Zamora).

En el caso concreto de Segovia, el hecho de que la prestación se sitúe en torno a 70 euros por debajo de la media nacional implica que, en términos anuales, un pensionista percibe más de 800 euros menos que la media de España. Una diferencia que, comparada con los pensionistas vizcaínos, supera los 5.000 euros al año. Lo mismo ocurre en la comparación con los jubilados del otro lado de la sierra de Guadarrama.

La importancia de estas cifras trasciende lo estrictamente económico. En provincias como Segovia, donde el envejecimiento de la población es más acusado, las pensiones representan una de las principales fuentes de ingresos familiares y un soporte fundamental para mantener la cohesión social en el territorio. En muchos municipios, son el sustento que permite fijar población y sostener el consumo local.