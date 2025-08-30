El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un jubilado pasea por la Calle Real de Segovia. Antonio de Torre

Los jubilados segovianos cobran hasta 800 euros menos que la media nacional

La pensión media se sitúa en la provincia de Segovia en poco más de 1.431 euros

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Sábado, 30 de agosto 2025, 14:04

La pensión media que perciben los jubilados segovianos alcanza los 1.431,52 euros mensuales, una cifra que, pese a situarse por encima de provincias ... como Ávila, Salamanca o Zamora, se queda por debajo tanto de la media de Castilla y León, que asciende a 1.500,47 euros, como de la del conjunto del país, fijada en 1.506,46 euros, según los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Prestaciones.

