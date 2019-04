José Luis Aceves: «La gente se ha hartado del PP y de sus posiciones de ultraderecha» José Luis Aceves, en una cafetería de Segovia. / Antonio de Torre El candidato del PSOE al Congreso por Segovia y secretario provincial del partido está centrado en ganar todos los procesos electorales, y cree que es posible con sus candidaturas MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Domingo, 14 abril 2019, 09:06

Secretario general del PSOE de Segovia desde octubre de 2017, José Luis Aceves (1970), vecino de Coca y agente medioambiental de la Junta de Castilla y León expresa el deseo de volver a su trabajo, en el que acumula 29 años de servicio, antes de jubilarse. Pero ahora está centrado en todos los procesos electorales, en ganarlos todos con las candidaturas aprobadas. Asegura que «si gana el PSOE es lo mejor que le puede pasar a la provincia».

-Su candidatura al Congreso es un salto desde la política regional a la nacional, ¿le cambia la perspectiva o Castilla y León le ha dado el punto de vista necesario?

–Estar en el Congreso no significará perder la relación con las políticas que afectan a la comunidad autónoma y la provincia de Segovia. La enseñanza y la experiencia que me han dado estos años en las Cortes ha sido muy positiva, como portavoz en la comisión de Medio Ambiente y Fomento, me ha dado una visión clara de Castilla y León y de los problemas de la comunidad y las soluciones.

–La última encuesta del CIS sobre intención de voto indica que el tercer diputado de Segovia podría ser de Ciudadanos, ¿lo ve posible?

–Las encuestas son siempre eso, encuestas. Hay que estudiarlas y ver todo lo que dicen, analizarlas bien y, después de estudiar esta, que respeto, hay que decir que la que me gusta es la del 28 de abril, la decisión de los ciudadanos, que tienen que elegir entre involución o evolución. Lo que veo es que el Partido Socialista, por primera vez en muchos años, puede ser la primera fuerza política en la provincia. El PSOE sigue subiendo y ahora mismo puede estar en empate técnico con el PP en Segovia, por eso nos vamos a volcar en explicar nuestro proyecto y en esta campaña no vamos a entrar en la crispación y la descalificación como están haciendo las derechas. Vamos a explicar que si gana el PSOE es lo mejor que le puede pasar a la provincia de Segovia.

«A la ciudadanía se le nota ilusionada con el proyecto del Partido Socialista porque es incluyente»

–En Ciudadanos presentan a un candidato foráneo y el PSOE ha tenido en Segovia cuneros en otros comicios, ¿qué le parece que sea así?

–En las estrategias de partido hay que considerar que cada uno hace las suyas. Es verdad que los socialistas hemos tenido candidatos de fuera, pero esta vez hamos sido elegidos por los militantes y refrendados por los órganos del partido, que han refrendado escrupulosamente lo que se ha votado en Segovia. Nuestras candidaturas son de gente asentada en el territorio y lo conocen bien. Que otros partidos coloquen a alguien que no conozca la provincia es algo que deben considerar los ciudadanos para elegir.

«Hay que hablar de repoblación y no comparto la reflexión de Óscar Puente, no estoy de acuerdo en centralizar todo en Valladolid»

–Hay algún sector del partido que dice que la designación de candidatos ha causado malestar entre los parlamentarios, Juan Luis Gordo y Félix Montes, por su exclusión, no por el hecho sino por la forma, ¿se lo han comentado?

–Juan Luis y Félix han hecho una extraordinaria labor en sus años como parlamentarios, son los que más propuestas e intervenciones han realizado, a años luz de los de otros partido. Tengo el máximo respeto por ellos, y no ha habido ningún problema. Es la decisión que la militancia pone sobre la mesa y el partido se abre a otras opciones. Y si ha habido algún malentendido o alguna frase que haya molestado, como en cualquier familia, está aclarada. Aquí no se ha producido el 'levántate que tú no vas', porque son dos grandes políticos que dejan muy alto el pabellón del trabajo parlamentario. El PSOE de Segovia está fortalecido, unido e ilusionado porque no excluye a nadie, y estos días he estado con ambos con toda normalidad.

«Beatriz Escudero es muy proclive a la demagogia, habla de retrasos en los proyectos, pero votó en contra del presupuesto del Estado»

–Han trascendido sus desavenencias con Alberto Serna, portavoz en la Diputación, ¿irá al final en la lista de Abades o en otra?

–Faltan quince días para decidir eso... Ahora estamos en la campaña de las generales, en la que en Segovia nos vamos a volcar en atender las necesidades de los ciudadanos, en lo que hemos hecho, un plan para el empleo juvenil, de retorno del talento a Segovia, la subida del salario mínimo y que no haya trabajadores pobres, defendiendo la educación y la sanidad públicas... Y a la gente se le nota ilusionada porque es un proyecto incluyente. Los nombres sobran en un partido político como el PSOE, lo que cuenta es el proyecto.

«Faltan quince días para decidir si Alberto Serna va en alguna lista... Ahora estamos en la campaña de las elecciones generales»

–En precampaña se han escuchado declaraciones muy duras del PP y Ciudadanos contra Pedro Sánchez, y hace unos días Beatriz Escudero dijo que estas elecciones son un referéndum sobre España porque Sánchez se arrodilla ante quienes quieren romperla.

–La gente está harta de que el PP pida apoyo a todos los partidos cuando gobierna y de que cuando no gobierna se echa al monte, solo utiliza la crispación, no hace propuestas, solo insulta y desprestigia al contrario, y no acepta que gobierne el PSOE. Aceptaré las críticas, pero el PP ha perdido el norte, el sur, el este y el oeste; sus mensajes y posiciones son de ultraderecha, de recesión y regresión. Por eso el PSOE crece cada día en intención de voto y tiene esa oportunidad de crecimiento, porque la gente se ha hartado de que el único objetivo del PP sea Pedro Sánchez. Defendemos y sentimos la bandera de España, pero además la bandera de lo que la gente necesita, el paradigma de seguir creciendo como el resto de Europa, poner sobre la mesa inversiones en educación y sanidad. No nos vamos a centrar en las soflamas del PP, que intentan es desviar la atención.

–Los populares achacan los retrasos de la SG-20, del Cervantes y de, entre otras cosas, la variante de San Rafael al Gobierno de Sánchez.

–Beatriz Escudero es muy proclive a utilizar la demagogia. Lleva tiempo sin pisar el terreno y desconoce la realidad de la provincia. Pero sabe que sobre la SG-20 la Junta emitió una resolución en 2016 en la que mencionaba que un vertedero molestaba para construir una zapata de un viaducto, y el PP no hizo nada en ese tiempo, ha sido el PSOE el que ha tenido que hacer un modificado de obra, que ahora va viento en popa. El Cervantes lo paralizó Rajoy en 2011, cuando estaba anunciada la licitación, y ahora los técnicos municipales y los del ministerio están con los cambios de aquel proyecto, que se va a hacer. De la variante de San Rafael comenzó los trámites el PSOE en 2009, y ya sabemos que cualquier proyecto de infraestructuras son diez años de recorrido. ¿Hasta 2018 qué hizo el PP? Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos con que estábamos en la 'fase cero', y ya se está modificando la normativa para limitar el paso de camiones por la travesía. Pero hay que decir que el PP, al votar en contra del presupuesto del Estado, lo que ha hecho es que Segovia tenga 8 millones menos de inversión; esto es lo que está sucediendo, y todo para ganar un puñado de votos.

–¿Cuáles son sus prioridades?

–Seguir manteniendo la presión a las administraciones y las mismas posturas. Además de estos proyectos y de los cubiertos con el 1,5% Cultural de la muralla de Segovia y el castillo de Turégano, también nos parece fundamental un gran acuerdo del pacto de Toledo para garantizar las pensiones y un nuevo marco de relaciones laborales, y nos vamos a volcar en la repoblación, enviaremos propuestas a la Comisionada para el Reto Demográfico.

–¿La lucha partidista ha impedido una reordenación del territorio y ha favorecido la España vaciada?

–Una provincia como Segovia necesita políticas territoriales, y la Junta del PP no ha puesto en marrcha planes territoriales con presupuesto. ¿Al PP le da igual lo que pase en Cuéllar, por ejemplo, con la crisis del sector del mueble? No ha puesto en marcha un plan de industrialización, y el PSOE ha alertado durante años de la necesidad de ordenar el territorio para que haya movimiento comarcal de asentamiento de empresas, dinamismo para proyectos comunes. El causante de que no se haya hecho en 32 años ha sido el régimen del PP con sus políticas partidistas.

–Sin embargo, Óscar Puente, alcalde socialista de Valladolid, pide más inversiones allí...

–Todo alcalde busca los intereses de sus vecinos, va en el 'traje', en su responsabilidad. Lo que ha hecho es defender los intereses de Valladolid, pero yo no comparto esa reflexión, no estoy de acuerdo en centralizar todo en Valladolid. Hay que hacer políticas puntuales para todos los territorios y hablar en la comunidad autónoma de repoblación, como en las comunidades de villa y tierra de la Edad Media, no es descabellado hablar de proyectos piloto para asentar población con viviendas, con industria, Internet de calidad...