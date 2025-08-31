El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Javier Herrero, durante el festejo de este domingo por la tarde en Cuéllar. M. R.

Javier Herrero y Álvaro Lorenzo cortan una oreja en el arranque de la feria de Cuéllar

Morenito de Aranda se fue de vacío en una tarde que la que se lidió un encierro de Araúz de Robles, serio y bien presentado

César Mata

César Mata

Cuéllar

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:39

Los toros de Araúz de Robles mostraron diferentes grados de mansedumbre en tres de sus ejemplares, el primer terceto, y diversidad de tonalidades de raza ... en los segundos toros de los espadas de la tarde, Morenito de Aranda, Javier Herrero y Álvaro Lorenzo. Ninguno de los coletudos triunfó, y tampoco la ganadería salió reforzada en su historial intermitente, abocada a unos altibajos propiciados en su mixtura genética. Irreprochable, eso sí, en la presentación, incluso superior a la de muchas plazas de segunda.

