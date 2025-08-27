IU quiere que el Ayuntamiento exija a la Junta más inversión para los colegios La formación insta al gobierno municipal a destinar más recursos para atender lasnecesidades de los centros

El Norte Segovia Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:07

El grupo municipal de Izquierda Unida defenderá en el Pleno de este viernes una moción para exigir a la Junta de Castilla y León que asuma sus competencias educativas e invierta adecuadamente en los colegios públicos de Segovia. La propuesta también plantea que el Ayuntamiento aumente año a año su aportación y destine al menos 400.000 euros en 2026.

La formación representada por Ángel Galindo y Ana Peñalosa en el Consistiro segoviano critica «la escasa» inversión autonómica -292.000 euros en 2025, casi la mitad procedente de fondos europeos- y lamenta la actitud «conformista» del gobierno local. También reclama actuaciones urgentes en centros como el Fray Juan de la Cruz, Villalpando y San José.