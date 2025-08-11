Investigan a una pareja de Valencia por estafar a un segoviano con el timo del falso hijo endeudado

El Norte Segovia Lunes, 11 de agosto 2025, 12:12 Comenta Compartir

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a un hombre 40 años y ha investigado a su pareja sentimental, una mujer de 27 años, ambos residentes en la localidad de Picassent (Valencia), como presuntos autores de un delito de estafa a un vecino de Cantalejo (Segovia) a través de una aplicación de mensajería instantánea. La operación comenzó tras la denuncia presentada por el perjudicado, quién realizó el abono de una transferencia por valor de 3000 euros a una cuenta bancaria instrumental.

Los presuntos autores contactaron con el denunciante a través de una aplicación de mensajería instantánea, comunicándole que su hija tenía una deuda pendiente con ellos y que debía realizar el pago de 3.450 euros, ya que, si no lo hacía, las comisiones aumentarían de manera exponencial. Por este motivo, y al objeto de evitar un perjuicio mayor, la víctima realizó una transferencia bancaria de 3.000 euros al ser esa la cantidad máxima permitida.

Posteriormente, y gracias a la rápida actuación llevada a cabo por los guardias civiles investigadores de Segovia en coordinación con el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sepúlveda y la entidad bancaria de la cuenta beneficiaria de la transferencia, se consiguió abortar la operación, consiguiendo así recuperar totalmente el dinero transferido.

Esta estafa consistió en, utilizando engaño suficiente al utilizar datos personales, hacer creer a la víctima que su hija tenía una deuda pendiente por préstamos personales solicitados por aquélla, exigiendo posteriormente a sus padres el pago inmediato del préstamo para evitar la acumulación de intereses abusivos, no existiendo, en realidad, ningún tipo de deuda pendiente.

La Guardia Civil recomienda medidas preventivas, como cerciorarse previamente mediante llamada telefónica con sus hijos, para verificar la realidad de los hechos descritos, no realizar ninguna transferencia bancaria sin previamente corroborar con sus familiares el destino de la transferencia bancaria y no fiarse de situaciones que les puedan resultar extrañas, o bien provenientes desde números de teléfonos desconocidos.