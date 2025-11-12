El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El radar instalado. El Norte

Instalan un nuevo radar «pedagógico» en una avenida de Segovia

El dispositivo, que informa a los conductores de la velocidad a la que circulan, busca fomentar la conducción responsable

El Norte

El Norte

Segovia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:58

El Ayuntamiento de Segovia ha instalado un radar «pedagógico» en la avenida Juan de Borbón y Batenberg, con el objetivo de concienciar a los conductores y mejorar la seguridad vial en esta importante vía de la capital segoviana.

La misión de los llamados radares pedagógicos es informar y sensibilizar a los conductores sobre la velocidad a la que circulan, fomentando un comportamiento más seguro y respetuoso en las vías urbanas. Estos dispositivos no sancionan, sino que apelan a la responsabilidad individual y la educación vial como herramientas de prevención.

Los radares pedagógicos son dispositivos que miden la velocidad de los vehículos y la muestran en un panel LED visible para el conductor, con el fin de concienciar sobre la importancia de respetar los límites de velocidad. A diferencia de los radares convencionales, no emiten multas ni sanciones, sino que utilizan mensajes visuales, como el cambio de color (verde o rojo) o textos de advertencia, para informar al conductor si circula dentro o fuera de los márgenes permitidos.

Este es el segundo radar de estas características que se instala en Segovia, tras el ubicado en la calle Guadarrama, en el Polígono El Cerro. Ambos forman parte de las medidas impulsadas por el Ayuntamiento para reforzar la seguridad vial y reducir el riesgo de accidentes en zonas con tráfico intenso o próximas a áreas residenciales y de servicios, informan fuentes municipales.

