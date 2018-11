El informe de la Guardia Civil constata irregularidades en las becerradas de San Rafael Un joven empuña el estoque. / El Norte El escrito del delegado de la autoridad señala que accedieron al coso para entrar a matar personas no autorizadas, por lo que habrá sanción EL NORTE Segovia Lunes, 19 noviembre 2018, 07:41

La Junta de Castilla y León está a la espera de la propuesta de sanción correspondiente al expediente que investiga si se cometió alguna infracción durante el desarrollo de dos de las becerradas celebradas en San Rafael el pasado verano que levantaron gran polémica debido a las protestas y denuncias de activistas en defensa de los derechos de los animales. Según recoge el informe previo elaborado por el delegado de la autoridad en estos espectáculos taurinos, que no es otro que la Guardia Civil, se produjo alguna irregularidad.

En concreto, dicho escrito recoge que queda constatado que hubo alumnos de la escuela taurina de El Espinar que se metieron en el coso para entrar a matar a los animales lidiados. Esta función solo la pueden realizar personas que estén debidamente autorizadas, circunstancia que no ocurre con el citado centro, el cual no cuenta con el pertinente reconocimiento oficial. Por lo tanto, los alumnos no estaban autorizados para entrar a matar. Esta anomalía conlleva una sanción, que tampoco será muy elevada, a pesar de que la multa en novilladas puede ser de 5.000 euros y en el caso de las becerradas, de 2.500.

Campaña animalista

Cabe recordar que el pasado mes de septiembre, el Partido Animalista denunció ante la Delegación de la Junta en Segovia «irregularidades» en las becerradas de San Rafael, entre ellas «la vejación y maltrato de los becerros, la intervención de personas ajenas a la lidia o el apuntillado de las crías sujetándolas por el rabo y entre varias personas, algunas de ellas ajenas a la lidia».

Por su parte, la alcaldesa de El Espinar defendió la tradición de las becerradas. A raíz de la campaña de denuncia de los animalistas, Alicia Palomo sufrió «un acoso brutal» en las redes sociales, donde fue objeto de insultos, amenazas y descalificaciones que sopesó denunciar en los tribunales. Asimismo, esgrimió la legalidad de los festejos, ya que en las actas no figuraba que se hubiera cometido irregularidad alguna.