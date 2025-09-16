Los impuestos suponen un tercio de los ingresos de los pueblos de Segovia

Los ayuntamientos disponen de varias herramientas para dotarse de financiación y agrandar así los ingresos previstos en los presupuestos. Por un lado, cuentan con los ... beneficios patrimoniales, las tasas relativas a la prestación de servicios públicos, como la limpieza, recogida de residuos, alumbrado o abastecimiento de agua; o las transferencias, que contempla la financiación procedente de otras administraciones públicas. Sin embargo, uno de los capítulos fundamentales en las cuentas de las entidades locales son los impuestos, que suponen de media un tercio de las aportaciones que perciben los consistorios al cabo del año.

La recaudación tributaria, ya sea por vía directa o indirecta, es esencial para dotar de financiación a los pueblos

La recaudación tributaria, ya sea por vía directa o indirecta, es esencial para dotar de financiación a los pueblos. El impuesto sobre los vehículos, bienes inmuebles (IBI), actividades económicas y a las construcciones, instalaciones y obras, así como la llamada plusvalía, se constituyen como el principal método para captar ingresos en gran parte de los municipios segovianos. El peso sobre el total difiere mucho según la localidad, pues mientras estos tributos suponen más de la mitad de las ganancias en doce pueblos, en otros tantos apenas logran alcanzar el 20%. El promedio provincial se sitúa en un 33%, según los últimos datos actualizados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que se corresponden con el ejercicio 2024.

Un total de 191 municipios de Segovia enviaron sus presupuestos relativo a este periodo al organismo estatal, de los que es posible extraer información sobre el peso que tienen los impuestos en su capítulo de ingresos. En este sentido, sobresale Labajos, donde el 70% de las retribuciones están relacionadas con el cobro de tributos a los residentes. Las aportaciones a las arcas municipales se cifraron en 237.900 euros en 2024. En Villacastín, los impuestos significan más del 66% de los ingresos, al elevarse la recaudación hasta los 1,2 millones. Estos gravámenes son la principal vía para obtener beneficios que emplean Lastras del Pozo, Navas de San Antonio, Marugán, Valseca, Cerezo de Arriba, Abades, Santa María la Real de Neiva, Ortigosa del Monte, Olombrada y Navas de Riofrío.

En términos absolutos, Segovia capital encabeza el ranking de recaudación gracias a los impuestos al haber ingresado a lo largo del año pasado cerca de 29 millones de euros. Está seguida de El Espinar (3,5 millones), Cuéllar (3,3), Real Sitio de San Ildefonso y Palazuelos de Eresma (con 1,6, respectivamente) y Cantalejo (1,4).

En el extremo opuesto se encuentra Añe, que apenas logra sumar 11.600 euros en las arcas municipales por medio de las iniciativas tributarias, de acuerdo con el informe que maneja el Consejo General de Economistas. Es por ello que los impuestos apenas suponen un 10% de sus retribuciones anuales. La capacidad de recaudación por este medio también se ve mermada en Navares de las Cuevas, Cedillo de la Torre, Arcones, Arevalillo de Cega, Rebollo y Muñoveros, ya que las aportaciones tributarias no significan ni siquiera un 15% en el capítulo de ingresos que figura en los presupuestos.