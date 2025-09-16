El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere Robert Redford a los 89 años
Trabajadores de la oficina de recaudación tributaria de la Diputación de Segovia. El Norte

Los impuestos suponen un tercio de los ingresos de los pueblos de Segovia

Las ganancias por las iniciativas tributarias locales tienen un peso inferior al 15% en los presupuestos de siete pueblos

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:56

Los ayuntamientos disponen de varias herramientas para dotarse de financiación y agrandar así los ingresos previstos en los presupuestos. Por un lado, cuentan con los ... beneficios patrimoniales, las tasas relativas a la prestación de servicios públicos, como la limpieza, recogida de residuos, alumbrado o abastecimiento de agua; o las transferencias, que contempla la financiación procedente de otras administraciones públicas. Sin embargo, uno de los capítulos fundamentales en las cuentas de las entidades locales son los impuestos, que suponen de media un tercio de las aportaciones que perciben los consistorios al cabo del año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mayorga llora el repentino fallecimiento de Francisco Fernández
  2. 2

    Alojamientos llenos, un concierto que reventó la plaza y 319 atenciones sanitarias en fiestas
  3. 3 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  4. 4 Binter lanza una promoción para volar entre Valladolid y Canarias desde 90 euros
  5. 5 Muere la influencer Marian Izaguirre tras encontrarla en estado crítico
  6. 6 Los bomberos sofocan un incendio en un restaurante de La Circular
  7. 7 Tres accidentes en apenas una hora en la misma calle de La Rondilla dejan dos heridos
  8. 8 Javier Cansado se aleja de los escenarios «varios meses» para tratarse de un tumor
  9. 9

    Las defensas de la trama eólica piden la nulidad de la causa y la prescripción de los delitos
  10. 10

    Estos son los métodos más empleados para entrar en casas ajenas en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los impuestos suponen un tercio de los ingresos de los pueblos de Segovia

Los impuestos suponen un tercio de los ingresos de los pueblos de Segovia