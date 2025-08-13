El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo Mañueco cifra en 8.200 los desalojados por los incendios en la región
Edificio del Taray, integrado en el casco antiguo de la ciudad. Óscar Costa
Segovia

«La imagen de los edificios no pertenece solo a los propietarios, sino a todos»

Susana Moreno, presidenta del Colegio de Arquitectos de Castilla y León-Este, aboga por exigir proyectos técnicos dirigidos por profesionales

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:19

La presidenta del Colegio de Arquitectos de Castilla y León-Este, la segoviana Susana Moreno, alerta sobre el peligro de que Segovia pierda su identidad ... urbana debido a rehabilitaciones energéticas descontroladas, fenómeno conocido como 'ciudades payaso'. En este sentido, aboga por proyectos técnicos que protejan la arquitectura singular de barrios como La Albuera o Nueva Segovia y de conjuntos tan emblemáticos como el que integran los bloques del Taray, dentro del recinto amurallado.

