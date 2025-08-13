El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Goyo Jiménez, durante uno de los sus monólogos. Paloma Mefer

Goyo Jiménez | Humorista

«Los humoristas hemos pecado excesivamente de filósofos»

El cómico lleva hoy su espectáculo a Las Noches Mágicas de La Granja de San Ildefonso

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:28

Goyo Jiménez (Melilla, 31 de enero de 1970) lleva haciendo chistes estadounidenses desde 1998. Cambia la temática –del western a los superhéroes de Marvel–, pero ... lo suyo es antropología. Por eso lleva hoy a las Noches Mágicas de La Granja su nueva propuesta, Misery Class, una reflexión sobre la miseria humana: por qué un minibar da caché a la habitación de hotel, para, después, sacar su contenido y meter la compra del Mercadona. «A ver quién estafa a quién».

