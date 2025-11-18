Hoteles de Segovia ofrecerán descuentos para evitar el uso del coche tras comidas y cenas de Navidad La iniciativa, impulsada por Festur, busca ofrecer una alternativa segura al regreso en coche

La Agrupación de Empresas Segovianas de Turismo, Festur, integrada en la Federación Empresarial Segoviana (Fes), lanza la campaña 'Por ti y los tuyos', una iniciativa dirigida a mejorar la seguridad en el periodo navideño y fechas anteriores, «momentos de especial riesgo por el incremento de desplazamientos derivados de las tradicionales comidas y cenas de empresa, amigos o colectivos».

Con ella, Festur anima a los establecimientos hoteleros de Segovia capital y provincia, sean o no socios de la agrupación, a sumarse a la campaña mediante descuentos del 15 al 25% en sus tarifas, con el fin de ofrecer una alternativa segura al uso del vehículo tras los festejos. «El aumento de desplazamientos durante las fiestas navideñas supone un mayor riesgo de siniestralidad en carretera. Por ello, queremos incentivar con descuentos a quienes participan en reuniones prenavideñas y necesitaron desplazarse en coche para regresar a casa», destaca el presidente del sector hotelero de Festur, Enrique Cañada.

Los establecimientos adheridos están recogidos en un directorio puesto a disposición de los restaurantes, para que estos puedan ofrecerlo a los grupos que reservan comidas y cenas de Navidad. La campaña se pondrá en marcha el 1 de diciembre y se prolongará hasta el 6 de enero y tiene vigencia para pernoctar cualquier día de la semana. La oferta es válida para tarifas desde 60 euros para habitaciones de una persona, y de 65 euros para las de dos personas. Se trata de una promoción sujeta a disponibilidad.

Esta iniciativa empezó a funcionar en 2022, tras conocerse el fallecimiento de un joven cuyo vehículo volcó cuando regresaba de una cena de Navidad en la provincia de Segovia, un suceso que motivó al sector a reforzar la prevención y la concienciación.