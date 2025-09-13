Horarios de paso y cortes de tráfico en Segovia de la penúltima etapa de La Vuelta Está previsto que el pelotón entre en la provincia antes de las tres de la tarde, con la llegada a La Bola del Mundo sobre las 17:30 horas

El Norte Segovia Sábado, 13 de septiembre 2025, 07:24

La Vuelta Ciclista a España vuelve hoy a Segovia con una etapa de alta montaña —Robledo de Chavela-Bola del Mundo— que atravesará la provincia de sur a norte antes de encarar el duro final sobre la pista de hormigón de la Bola del Mundo. Según el itinerario oficial, el pelotón entrará por el Alto del León entre las 14:38 y las 14:48, pasará por San Rafael entre las 14:46 y las 14:57 y por Los Ángeles de San Rafael entre las 14:59 y las 15:11. Ya en las cercanías de Segovia, los horarios previstos sitúan el paso de los ciclistas por Revenga entre las 15:23 y las 15:38; el giro hacia La Granja, de 15:26 a 15:41; la llegada al Real Sitio de San Ildefonso entre las 15:38 y las 15:54; y Valsaín, de 15:43 a 16:00. La subida por el lado segoviano al puerto de Navacerrada arrancará en torno a las 15:53–16:11 y se coronará entre las 16:03 y las 16:23, antes de regresar a Madrid para realizar una nueva subida a Navacerrada que culminará con la ascensión a la Bola del Mundo, con una hora estimada de llegada que oscila entre las 17:17 y las 17:44, en función del ritmo de carrera. Estas referencias, tal y como aclara La Vuelta, son orientativas y pueden variar con el transcurso de una etapa que será clave para decidir el ganador final entre Vingegaard y Almeida.

El dispositivo de seguridad preparado por la Guardia Civil en Segovia combinará el despliegue itinerante de la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV) 'Dámaso Guillén' con apoyos de la Comandancia. La UMSV suma 132 guardias civiles, 59 motocicletas, 28 vehículos todoterreno y de apoyo y un helicóptero. En la provincia, el operativo se refuerza con 75 guardias civiles y 48 vehículos del Subsector de Tráfico, Seguridad Ciudadana y USECIC.

Recomendaciones

Tráfico recuerda que los cierres serán dinámicos y se activarán con antelación suficiente. En las carreteras segovianas la idea que se maneja es el corte de la circulación de carreteras como la N-6 (bajada del Alto del León), la N-603 (entre San Rafael y Revenga) y la CL-601 (entre La Granja y Navacerrada) entre 30 y 45 minutos antes del paso de cabeza de carrera. La reapertura será tras el paso del último vehículo de la caravana (dirección de carrera, equipos y seguridad). En Navacerrada, el propio Ayuntamiento ha avisado de cortes preventivos «con antelación» y recomienda llegar a pie o en bici desde zonas habilitadas, mientras Interior advierte de afecciones intermitentes durante toda la tarde.

La organización extremará además el control de accesos en el tramo final: el último kilómetro de la subida quedará restringido al público y se pide mantenerse siempre a los márgenes de la pista de hormigón. De hecho, el acceso al entorno de meta en la Bola del Mundo permanece cerrado desde ayer.

El contexto obliga a reforzar el dispositivo, con protestas contra el genocidio de Israel en Palestina —que los convocantes han dirigido especialmente contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech— que ya han trastocado varias jornadas de esta Vuelta, desde la contrarreloj por equipos en Cataluña hasta la crono de Valladolid, donde se reforzó el vallado y hubo detenciones por intentos de invadir la calzada. La Delegación del Gobierno ha elevado el listón de seguridad para el fin de semana en Madrid, Ávila y Segovia, con amplios dispositivos policiales.