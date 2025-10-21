El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Presentación de uno de los proyectos de Honorse. M. R.

Honorse Tierra de Pinares cierra el Leader 14-22 con casi mil empleos anuales consolidados

El Grupo de Acción Local ha finalizado el programa con una gestión de casi cuatro millones de euros de fondos públicos

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Martes, 21 de octubre 2025, 22:17

El Grupo de Acción Local Honorse Tierra de Pinares acaba de cerrar el programa Leader 14-22, una vez que la Junta Directiva de la ... Asociación, celebrada esta semana, aprobara las últimas certificaciones, con las que finaliza la ejecución del mismo, un programa incluido en el Desarrollo Rural de Castilla y León, con cargo al cual se ha ejecutado la estrategia de desarrollo local bajo el lena 'Vive, emprende y disfruta en Tierra de Pinares'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

