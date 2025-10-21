Honorse Tierra de Pinares cierra el Leader 14-22 con casi mil empleos anuales consolidados

El Grupo de Acción Local Honorse Tierra de Pinares acaba de cerrar el programa Leader 14-22, una vez que la Junta Directiva de la ... Asociación, celebrada esta semana, aprobara las últimas certificaciones, con las que finaliza la ejecución del mismo, un programa incluido en el Desarrollo Rural de Castilla y León, con cargo al cual se ha ejecutado la estrategia de desarrollo local bajo el lena 'Vive, emprende y disfruta en Tierra de Pinares'.

A pesar de las diferentes situaciones económicas y sanitarias surgidas durante la ejecución del programa, éste se ha conseguido desarrollar con gran éxito, tal y como señaló la gerente de la agrupación, Mayte Ferreiro, que señaló que Honorse ha conseguido cerca de 1,1 millones de euros más de la dotación inicialmente adjudicada de los fondos Leader.

Así, el programa ha concluido con una gestión de más de 3,9 millones de euros de fondos públicos, de los cuales 2,7 millones se han destinado a proyectos productivos y no productivos, que han contribuido «a la generación de actividad económica, a la mejora de la competitividad empresarial, generación de empleo, mejora de los servicios y de la calidad de vida en la comarca Tierra de Pinares».

En total, con cargo al programa de ayudas Leader, se han financiado 54 proyectos de inversión, de los que más del 83% son productivos. De ellos, el 90% se ha dirigido a la ampliación o modernización de empresas de esta comarca de Segovia, a través de proyectos que han contribuido a mejorar la competitividad empresarial del territorio.

Dentro de los proyectos, 40 de los mismos han sido promovidos por empresas, seis por personas físicas, otros seis por Ayuntamientos y dos más por el propio Grupo de Acción Local. También destacan datos de que una quincena de ellos han sido promovidos o participados por mujeres, dos por jóvenes, cinco han sido empresas de nueva creación y cuatro proyectos formativos.

Respecto a los indicadores de empleo, gracias a la puesta en marcha de los diversos proyectos, se han conseguido la creación de más de 47 empleos, medido en unidades de trabajo al año, de los que casi el 37% es empleo femenino y algo más del 48% es empleo joven. Además se han conseguido consolidar casi un millar de empleos anuales, de los que más del 45% son femeninos y entorno al 28% es joven. Además, tanto las inversiones productivas como las no productivas puestas en marcha han generado empleo indirecto.

MÁS INFORMACIÓN El proyecto Leader Tour muestra sus resultados en la Plaza Mayor

Los proyectos aprobados se han localizado en distintos puntos de la geografía de la comarca, en su mayor medida en municipios pequeños. La inversión total aprobada ha superado los diez millones de euros, de los que la privada ha sido de algo más de 7,5 millones, mientras que los fondos públicos aprobados superaron los 2,7 millones de euros.

Desde Honorse destacaron que la medida del sector agroalimentario y forestal ha acaparado el 67,1% de fondos públicos destinados a estrategia, y es la que mayor inversión ha generado en este periodo de programación. Le siguen otras Pymes industriales y de servicios, con un 14,9% de fondos públicos, y la medida de turismo, con un 13,7%. Al resto de medidas que son estrictamente no productivas, como infraestructuras y servicios, patrimonio rural y formación, se han destinado el 4,3% de fondos públicos.

Dentro de los proyectos gestionados por el grupo, destacan algunos de cooperación, como '+Empresas +Empleo +Rural', en el que ha colaborado con otros diez grupos de toda Castilla y León y que ha permitido el aprovechamiento de sinergias con otras actividades e iniciativas del grupo. También se ha puesto en marcha, con otros 26 grupos, un análisis y reposicionamiento estratégico del desarrollo rural en espacios rurales despoblados, o la iniciativa Leader Tour, una cooperación de 26 grupos para dar a conocer a la opinión pública los resultados del Leader en la región y visibilizar el papel de los GAL En el medio rural.

Además se han desarrollado proyectos de formación, dirigidos a la mejora de la competitividad empresarial o al fomento del empleo y emprendimiento; una estrategia de empleo y emprendimiento de la mujer en el ámbito agrario y agroalimentario; un proyecto para la valoración de los bienes inmuebles de propiedad municipal; o la visibilización de oportunidades en el territorio con la campaña 'Pinariegos'.