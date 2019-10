Homenaje a los pioneros Miembros de la asociación, durante la celebración del vigésimo aniversario. / Óscar Costa La Asociación Amigos del Camino de Santiago celebra su veinte aniversario MARÍA MARTÍNEZ Segovia Sábado, 19 octubre 2019, 13:56

«Si no fuera por los fundadores, que son la semilla de lo que somos, no estaríamos aquí en este momento. Tenemos que agradecérselo a ellos», afirma Antonio Fraile, presidente de la Asociación Amigos del Camino de Santiago de Segovia. Ayer cumplieron 20 años desde su creación y lo celebraron reuniendo a todos los fundadores para mostrarles su agradecimiento. Lograron que ocho de los pioneros acudieran para recordar juntos su trayectoria, desde la nostalgia, pero sobre todo desde la alegría.

Ramón Sánchez es uno de los fundadores y de los más activos en la actualidad. No quería faltar al acto bajo ningún motivo. «Cada vez que encendía el teléfono tenía una notificación, en la pantalla se veía 18 a las siete, 18 a las siete. Mis hijas me lo pusieron y ahora se lo diré porque yo ni sé borrarlo». Lleva haciendo el camino desde hace 26 años, con solo dos interrupciones. No puede olvidar el motivo por el que comenzó: «Tenía una promesa, pero no veía la manera de ir porque no encontraba a nadie que lo hiciera. Pero como lo tenía metido en la cabeza, acudí a una reunión en la que conocí a un peregrino que ya llevaba casi una docena, y empecé». Entre risas, mira a sus compañeros y les recuerda «que ya han pasado 20 años, que son adultos, mayores de edad y que ya pueden andar por ahí solos». Tampoco se olvida de las ventajas con las que ha contado al tener una hija religiosa, lo que le ha abierto muchas puertas. «Dormía en conventos, en sacristías y hasta en tanatorios».

La asociación logró el «boom de florecimiento», posteriormente se estancó «por la dejadez» y ahora está «recompuesta y viva». Actualmente cuenta con 200 socios, a los que se suman un centenar de mayores que participan de manera ocasional. El presidente de la asociación señala que se sienten «colapsados», pero no quieren dejar a nadie fuera de las convocatorias. Además, hace hincapié en las mejoras que se han realizado. «La señalización del camino es mejor desde el año 2010, momento en el que el Ayuntamiento estableció conchas en el suelo. Este año, precisamente, también ha hecho un esfuerzo muy grande poniendo una señalización bastante buena, muy visible».

Para favorecer que todo el que quiera hacer la ruta disponga de unas comodidades mínimas, la provincia dispone de albergues «desde que entras hasta que sales». «Estamos bien dotados», señalan los miembros de la asociación.

Eva Martín, una de las presidentas anteriores, compartió todo lo que ha significado para ella cada paso. «La segunda vez que lo hice fue con mi amigo Javi, que luego se convirtió en el amor de mi vida. Ahora es mi marido, el padre de mis hijos». Cree que el camino es la mejor opción para encontrar respuesta a cualquier cuestión y a todo el que está «con un lío en la cabeza» le aconseja esta ruta para aclarar sus ideas. «En el mundo que vivimos con tantas aristas, tan cortantes, gratifica mucho que este tipo de actos salgan de la gente y se realicen», señaló Claudia de Santos, concejala de Patrimonio Histórico.