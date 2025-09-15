Hallan una plantación de cannabis cerca del colegio de Navalmanzano La Guardia Civil investiga a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública

La Guardia Civil investiga a un hombre de 41 años, vecino de Segovia, como presunto autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de cultivo y elaboración de drogas en la localidad de Navalmanzano. Los agentes iniciaron la investigación después de recibir un aviso que alertaba de un fuerte olor a marihuana en las inmediaciones del centro escolar, por lo que procedieron al reconocimiento exhaustivo de la zona y averiguaron el olor emanaba de una finca abandonada.

Por ello, se procedió a realizar vigilancias discretas en el entorno de la finca, con el fin de identificar al responsable del cultivo, y el pasado 9 de septiembre, los guardias civiles observaron a un varón que accedía al interior de la finca. Abordado a la salida del recinto, los agentes procedieron a su identificación y posterior investigación como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Tras el registro del recinto, se hallaron 30 kilogramos de plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento, así como productos fitosanitarios, abonos de cultivo intensivo y diversos materiales relacionados con el mantenimiento de la plantación. La instalación contaba con un sofisticado sistema de video vigilancia y otro de riego automático, lo que permitía al responsable llevar a cabo el cultivo con una presencia mínima en el lugar, dificultando así su detección. Las diligencias quedaron depositadas en el Juzgado de Instrucción de Cuellar.