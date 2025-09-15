El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los agentes observan la plantación. Guardia Civil de Segovia

Hallan una plantación de cannabis cerca del colegio de Navalmanzano

La Guardia Civil investiga a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública

El Norte

El Norte

Segovia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:36

La Guardia Civil investiga a un hombre de 41 años, vecino de Segovia, como presunto autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de cultivo y elaboración de drogas en la localidad de Navalmanzano. Los agentes iniciaron la investigación después de recibir un aviso que alertaba de un fuerte olor a marihuana en las inmediaciones del centro escolar, por lo que procedieron al reconocimiento exhaustivo de la zona y averiguaron el olor emanaba de una finca abandonada.

Por ello, se procedió a realizar vigilancias discretas en el entorno de la finca, con el fin de identificar al responsable del cultivo, y el pasado 9 de septiembre, los guardias civiles observaron a un varón que accedía al interior de la finca. Abordado a la salida del recinto, los agentes procedieron a su identificación y posterior investigación como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Tras el registro del recinto, se hallaron 30 kilogramos de plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento, así como productos fitosanitarios, abonos de cultivo intensivo y diversos materiales relacionados con el mantenimiento de la plantación. La instalación contaba con un sofisticado sistema de video vigilancia y otro de riego automático, lo que permitía al responsable llevar a cabo el cultivo con una presencia mínima en el lugar, dificultando así su detección. Las diligencias quedaron depositadas en el Juzgado de Instrucción de Cuellar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una joven de 19 años tras ser atropellada en el paseo de Zorrilla
  2. 2

    Arden de madrugada un sofá y un contenedor en Valladolid
  3. 3

    La madeja de la trama eólica: multas de más de 800 millones,15 acusados y 135 años de cárcel
  4. 4

    El reino de los dedales y las telas de Palencia baja la persiana
  5. 5

    Estos son los métodos más empleados para entrar en casas ajenas en Valladolid
  6. 6

    Condenan a un banco por obligar a pagar un seguro por anticipado para ampliar una hipoteca
  7. 7 Nueva reordenación del tráfico en Parquesol desde este lunes por las obras de la red de calor
  8. 8

    Inés Acebes: «Termino el vermú de los domingos con unas gambas al ajillo en El Pilar»
  9. 9

    Vanesa Martín abre de par en par las puertas de su casa en Valladolid
  10. 10 La alerta de un vecino frustra un intento de okupación de una vivienda baja en Barrio España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Hallan una plantación de cannabis cerca del colegio de Navalmanzano

Hallan una plantación de cannabis cerca del colegio de Navalmanzano