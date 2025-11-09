El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Participantes en el proyecto Julia celebrado en Cuéllar. M. R.
Cuéllar

«Al hablar de salud mental, parece que es tener una depresión y ya»

Una veintena de mujeres del ámbito rural de Segovia participan en un encuentro Julia y comparten experiencias y aprendizajes

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Domingo, 9 de noviembre 2025, 13:52

Comenta

Una veintena de mujeres del ámbito rural de la provincia de Segovia participaron en Cuéllar en uno de los encuentros 'Julia sigue tejiendo', una ... iniciativa impulsada por la Federación Salud Mental Castilla y León que busca reforzar la red de apoyo y empoderamiento femenino en torno a la salud mental. La cita reunió a participantes de los distintos talleres del proyecto 'Julia: Mujeres Rurales y Salud Mental', que desde 2018 se vienen celebrando en municipios segovianos como Ayllón, Villacastín, Cuéllar, Riaza, La Granja de San Ildefonso, Navares de las Cuevas y Valverde del Majano, este último todavía en marcha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

