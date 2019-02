Cargos regionales de los grandes partidos, juntos en Segovia pero no revueltos Tudanca, a la derecha, ayer en Palazuelos. / A. de Torre El socialista Luis Tudanca, Jorge Barragán, de IU, y Francisco Igea, candidato a las primarias de Cs, visitan la provincia en la misma jornada Q. YUSTE / C. CARRASCAL Segovia Jueves, 28 febrero 2019, 19:31

La proximidad de las elecciones generales y municipales y autonómicas, previstas para el 28 de abril y el 26 de mayo, respectivamente, se dejó sentir ayer con intensidad en Segovia. Separados por apenas siete horas, cargos políticos del PSOE, Ciudadanos e Izquierda Unida visitaron la provincia para calentar la precampaña. No llegaron a coincidir físicamente, pero estuvieron cerca.

En uno de los municipios más pujantes del alfoz, que ha superado ya al Real Sitio de San Ildefonso en número de habitantes, convirtiéndose en el cuarto pueblo más grande de la provincia, el secretario autonómico socialista y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, cargó contra el PP, cuya gestión calificó de desastre. «Aquí, en uno de los municipios que más ha crecido de toda Castilla y León, no son capaces de que la educación y la sanidad se preste en condiciones dignas», dijo refiriéndose a la falta de una farmacia y un instituto en una localidad que supera los 5.000 vecinos. Tudanca, quien mostró su apoyo al candidato socialista a la Alcaldía en este municipio, Daniel Bravo, prometió acometer estos proyectos si es presidente de la Junta tras el 26-M.

Coincidiendo con la visita del secretario de Organización de IU Castilla y León, Jorge Barragán, el coordinador provincial de la coalición, José Luis Ordoñez, anunció que se han retomado las conversaciones con Podemos en torno a un proyecto común para el Ayuntamiento de Segovia. Ordóñez confía en que haya un proceso de primarias que decida el cabeza de lista, aunque horas después la candidata de Podemos por Segovia a las Cortes regionales, Amada Peñalosa, desveló que habían propuesto a IU compartir la portavocía del Ayuntamiento. «De momento, no nos han respondido y tampoco nos han hecho propuesta alguna sobre la forma de realizar unas primarias inviables, bajo nuestro punto de vista», dijo Peñalosa. En medio de este pulso, ambas formaciones sí han llegado a un acuerdo con vistas a la listas para las generales del 28 de abril: será un miembro de Izquierda Unida quien encabece la candidatura por Segovia al Congreso.

Las disputadas primarias de Ciudadanos trajeron ayer a Francisco Igea, diputado por Valladolid y miembro de la Ejecutiva nacional, al feudo de la que será su principal rival en la lucha por la candidatura de la formación naranja a la Junta, la segoviana Silvia Clemente, contra la que dirigió sus dardos. «Si Clemente representara la regeneración, yo no me habría presentado», dijo. Para Igea, las primarias de Cs en Castilla y León son una «clara disputa», aunque haya más candidatos, entre dos opciones: la que representa Clemente, «con veinte años de experiencia, pero en el PP»; y la suya, que representa los «valores que encarna Ciudadanos: regeneración, lucha contra el clientelismo, contra la corrupción y contra aquellos que no separan el partido político de las instituciones».

Aunque fue durante un acto como presidente de la Diputación. el secretario autonómico del Partido Popular, Francisco Vázquez, también habló de elecciones, aunque no terminó de despejar incógnitas sobre su futuro político. Descarto encabezar la lista al Congreso de los Diputados –«no voy a ir nunca, no me gusta», pero dejó abierta la puerta a un regreso a las Cortes regionales (ya fue procurador entre 1995 y 2004). Sobre el candidato del partido para presidir la Diputación de Segovia tras su marcha, Vázquez señaló que en Segovia no se va a cumplir la tradición de que el presidente provincial del PP, en este caso Paloma Sanz, luche por revalidar la mayoría en la institución provincial. «En otros sitios sí» será una mujer, remarcó, pero «aquí no van por ahí los tiros».