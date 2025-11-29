El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Rufo Sanz, a la derecha, durante La Gran Recogida de noviembre. Antonio de Torre

Segovia

La Gran Recogida cae un 30% y el Banco de Alimentos prepara una campaña en colegios e institutos

«Vamos a pedir a la sociedad segoviana un pequeño esfuerzo adicional a través de los escolares», anuncia Rufo Sanz

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:35

Comenta

La Gran Recogida de alimentos celebrada los días 7, 8 y 9 de noviembre ha deparado resultados hasta un 30% inferiores en relación con los ... últimos años, en palabras del presidente del Banco de Alimentos de Segovia, Rufo Sanz. Aunque la cuantificación definitiva en kilos y euros aún no está disponible -los datos los centraliza la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal)-, los responsables de los puntos de recogida han trasladado al Banco provincial que tanto la donación física como la económica han sido notablemente inferiores. «Decepcionante no es la palabra, porque hay personas que han colaborado como otros años, pero sí ha sido un bajón significativo que llega en un momento delicado, porque ahora aumenta la necesidad y la gente quiere que en todas las mesas haya algo especial por Navidad», señala Sanz.

