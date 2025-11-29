La Gran Recogida cae un 30% y el Banco de Alimentos prepara una campaña en colegios e institutos

La Gran Recogida de alimentos celebrada los días 7, 8 y 9 de noviembre ha deparado resultados hasta un 30% inferiores en relación con los ... últimos años, en palabras del presidente del Banco de Alimentos de Segovia, Rufo Sanz. Aunque la cuantificación definitiva en kilos y euros aún no está disponible -los datos los centraliza la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal)-, los responsables de los puntos de recogida han trasladado al Banco provincial que tanto la donación física como la económica han sido notablemente inferiores. «Decepcionante no es la palabra, porque hay personas que han colaborado como otros años, pero sí ha sido un bajón significativo que llega en un momento delicado, porque ahora aumenta la necesidad y la gente quiere que en todas las mesas haya algo especial por Navidad», señala Sanz.

La causa de la menor participación puede estar en la falta de uniformidad en el sistema de donación. «Nosotros mismos hemos confundido al público porque en unos supermercados se recogía producto físico y en otros, solo donación en caja. El acto solidario más visible es coger algo del lineal y dejarlo en el carro. Cuando no hay carro o no se ve al voluntario... No obstante, solo tengo palabras de agradecimiento para las personas que donan alimentos y también para los establecimientos que participan», añade Rufo Sanz.

Para compensar la caída, el Banco de Alimentos de Segovia activará en los próximos días una campaña complementaria dirigida a colegios públicos, concertados e institutos de toda la provincia, iniciativa que ya ha funcionado con éxito en años anteriores. «Vamos a pedir a la sociedad segoviana un pequeño esfuerzo adicional a través de los escolares», explica el presidente del Banco. «Consiste en que las familias aporten, mediante los niños y los jóvenes, alimentos no perecederos para que las familias que atendemos puedan tener una Navidad digna». Sanz subraya el componente educativo: «Lo fundamental es que los profesores expliquen el sentido de la solidaridad y que los alumnos entiendan que compartir también es regalar». La campaña ya está preparada y en breve se contactará con los centros. Algunos colegios e institutos colaboran de forma recurrente; otros destinan sus recogidas a proyectos internacionales y deciden libremente. «Nosotros solo proponemos; cada centro elige según sus propios compromisos».

Distinción

Esta semana, en la Gala de los Premios Espiga de Oro 2024 que Fesbal ha celebrado en Madrid, el voluntario segoviano Lepoldo Isabel Yuguero ha recibido la Insignia de Oro, máximo galardón que la federación nacional concede al voluntariado. «Leopoldo ha estado con nosotros más de quince años. Venía los fines de semana, organizaba a los voluntarios, clasificaba los productos... Era el número uno. Últimamente ha tenido problemas de salud, pero siempre que ha podido ha seguido viniendo al almacén. El Banco le debe muchísimo y Fesbal lo ha reconocido seleccionándolo entre los tres o cuatro voluntarios premiados este año en toda España».

La distinción a Leopoldo llena de orgullo al Banco de Alimentos de Segovia, que cuenta con decenas de voluntarios. Su labor es impagable. «Son personas que nos entregan, desinteresadamente, muchas horas de su tiempo. A veces nos toca salir a pedir alimentos fuera de Segovia y ahí están, con nosotros, colaborando. Nos dan su tiempo, un tiempo precioso, con el ánimo de ayudar a las familias que lo necesitan. Y eso... no tiene precio».

El Banco de Alimentos de Segovia lleva muchos años atendiendo en la provincia a miles de personas en situación de vulnerabilidad. Y Segovia siempre ha respondido. «Es una provincia muy solidaria, siempre lo ha sido. Está entre las que más de Castilla y León», subraya Rufo Sanz, que confía en esa tradicional generosidad segoviana y en la campaña escolar para recuperar terreno. «Queremos que estas fiestas nadie se quede sin algo especial en la mesa. Para eso contamos, como siempre, con los segovianos».