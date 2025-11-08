El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rufo Sanz, ayer, en uno de los supermercados colaboradores. Antonio de Torre

«Si una familia no come, ¿de qué sirven farolas o calles arregladas?»

Veinticuatro establecimientos de alimentación y más de cien voluntarios participan este fin de semana en Segovia en La Gran Recogida

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 07:19

Comenta

En un país donde la pobreza alimentaria sigue golpeando a miles de hogares, La Gran Recogida ha empezado este viernes con mucha fuerza, también en ... Segovia. Organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), la campaña solidaria, que se desarrolla del 7 al 9 de noviembre, tiene como fin la recolección de alimentos no perecederos y la donación de dinero para abastecer a las familias más vulnerables. El objetivo nacional es ambicioso: superar los diez millones de kilos de alimentos o su equivalente en euros, y movilizar a más de 75.000 voluntarios en los cincuenta y cuatro bancos de alimentos adheridos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Otro arco de luces de Navidad, el tercero en 48 horas, cae sobre la calzada y alcanza a un peatón en López Gómez
  2. 2

    Un súper en María de Molina dará servicio a la franja del casco histórico de Valladolid con menos oferta
  3. 3

    Muere tras sufrir un infarto mientras caminaba por el paseo del Hospital Militar de Valladolid
  4. 4 La boda del padre de Lamine Yamal con una joven de 23 años genera una lluvia de comentarios
  5. 5

    Eurostars luce ya su marca en la calle Constitución
  6. 6 Dos detenidos por atracar a punta de pistola y con amenazas de muerte un comercio de Valladolid
  7. 7 Encuentran 18 perros abandonados, dos de ellos muertos, en un pueblo de Segovia
  8. 8

    Cada vez llegan más personas con dolor crónico sin controlar a las Urgencias de los hospitales
  9. 9

    El barrio nombrado Fuente que se olvidó del agua: «Hay mala frecuencia de buses con Valladolid»
  10. 10

    La disolución de la sociedad Valladolid Alta Velocidad se pondrá sobre la mesa el día 24

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «Si una familia no come, ¿de qué sirven farolas o calles arregladas?»

«Si una familia no come, ¿de qué sirven farolas o calles arregladas?»