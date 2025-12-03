El gran pórtico luminoso del Acueducto ya está preparado para brillar desde el viernes

Los operarios de la empresa Carmelo Plaza ultiman la instalación de la iluminación navideña horas antes del encendido oficial, previsto para la tarde del 5 ... de diciembre en el Azoguejo, delante del gran pórtico luminoso que ha vuelto a instalarse, por segundo año consecutivo, en el Azoguejo, concretamente en la embocadura de la avenida del Acueducto. Tras dos intensos días de trabajos, los operarios de la empresa adjudicataria han concluido este martes su montaje.

El pórtico tiene 14 metros de alto y 12 de ancho, además de 4.000 luces LED y un espectáculo sincronizado de luz y música, y encontrará réplica en la galería que forma un túnel luminoso a lo largo de buena parte de la avenida del Acueducto, ya instalada. Aunque la estructura de la gran puerta de luz es la misma, el Ayuntamiento ha confirmado que se renovarán colores, ritmos y composiciones digitales para ofrecer un show distinto y sorprender nuevamente a segovianos y turistas.

La cuenta atrás, pues, ya ha dado comienzo: el viernes 5 de diciembre, a las 19:00 horas, tendrá lugar el encendido oficial de toda la iluminación navideña de la ciudad, incluido el gran Pórtico de la Navidad. Ese mismo día abrirá sus puertas el tradicional Mercado de Navidad, que este año ocupará la Plaza Mayor y la plaza de Medina del Campo con decenas de casetas de artesanía, gastronomía y regalos. El mercado llegará acompañado de pasacalles, actividades infantiles, un precioso carrusel navideño y el popular tren turístico, que volverá a recorrer las calles del casco histórico.

Las actividades comenzarán antes: este miércoles, 3 de diciembre, se inaugurará el Belén tradicional en la casa de La Alhóndiga, dando el pistoletazo de salida simbólico a la programación. Además de los adornos ya clásicos —el gran árbol junto a San Millán, los arcos luminosos y la decoración de la fachada del Ayuntamiento de Segovia—, este año se refuerza la iluminación en los barrios. Gracias al nuevo contrato de 200.000 euros (IVA incluido) aprobado en septiembre, que garantiza el pórtico al menos hasta 2026, Nueva Segovia, San José, La Albuera y el Cristo del Mercado lucirán más luz que nunca para extender el espíritu navideño más allá del centro y apoyar al comercio local.

Segovia mantiene así su tradición de esperar al puente de la Constitución para dar la bienvenida oficial a la Navidad, resistiéndose al adelanto que otras ciudades practican desde noviembre. El 5 de diciembre, a las siete de la tarde, el Acueducto volverá a vestirse de luz y la ciudad entera brillará hasta el próximo 6 de enero. Al menos, es lo que pretende el Ayuntamiento.