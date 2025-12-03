El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Instalación del pórtico de luz en el Azoguejo. Antonio de Torre

El gran pórtico luminoso del Acueducto ya está preparado para brillar desde el viernes

Los operarios de la empresa adjudicataria han tardado dos días en montarlo

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:17

Los operarios de la empresa Carmelo Plaza ultiman la instalación de la iluminación navideña horas antes del encendido oficial, previsto para la tarde del 5 ... de diciembre en el Azoguejo, delante del gran pórtico luminoso que ha vuelto a instalarse, por segundo año consecutivo, en el Azoguejo, concretamente en la embocadura de la avenida del Acueducto. Tras dos intensos días de trabajos, los operarios de la empresa adjudicataria han concluido este martes su montaje.

