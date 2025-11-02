El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una enfermera prepara una prueba sanitaria en un colegio. El Norte

«El gran miedo que tengo como madre es un atragantamiento en el comedor»

El hijo de Sheila Avellón lleva una adrenalina en la riñonera por si le pica una avispa, mientras Beatriz está en alerta porque el suyo se mete cualquier cosa en la boca

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 15:03

El hijo de Sheila Avellón, con alergia a las avispas, lleva siempre la adrenalina encima. «Yo tuve que explicar en el colegio cómo se pincha. ... Si me pasa en el trabajo, tú imagínate mi estado de nervios hasta que llegue. Si hubiese una enfermera, sabe qué hacer». Inyectarla en el muslo durante 10 o 15 segundos. El pasado verano le picó en el pie y acabó en el hospital con 42 de fiebre. «Me dijeron que, si no llego a ir, acuesto al niño y por la mañana está muerto».

