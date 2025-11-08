El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cubos y toallas para recoger el agua de las goteras formadas este viernes en el acceso a hospitalización en el complejo asistencial de Segovia. El Norte

Las goteras regresan al Hospital de Segovia con las primeras lluvias del otoño

Los trabajadores ponen cubos y toallas para recoger y absorber el agua caída en diferentes zonas del segundo piso y de la planta baja

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 07:13

Ha sido llover con una cierta insistencia y de manera algo constante y de nuevo el Hospital General Universitario de Segovia vuelve a padecer ... la incomodidad de las goteras en diferentes puntos y plantas del complejo asistencial de referencia en la provincia. El agua se ha filtrado de nuevo y el personal se ha afanado en que algunas zonas y pasillos afectados por las humedades no acumulen balsas ni se conviertan en pequeños y resbaladizos riachuelos para los usuarios.

