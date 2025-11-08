Las goteras regresan al Hospital de Segovia con las primeras lluvias del otoño

Ha sido llover con una cierta insistencia y de manera algo constante y de nuevo el Hospital General Universitario de Segovia vuelve a padecer ... la incomodidad de las goteras en diferentes puntos y plantas del complejo asistencial de referencia en la provincia. El agua se ha filtrado de nuevo y el personal se ha afanado en que algunas zonas y pasillos afectados por las humedades no acumulen balsas ni se conviertan en pequeños y resbaladizos riachuelos para los usuarios.

Los trabajadores han distribuido varios cubos para recoger el agua en los lugares donde se han reproducido las goteras. Las filtraciones han dejado su huella en el techo y en las paredes de los espacios donde la lluvia ha penetrado hasta empapar las instalaciones. También se han colocado toallas para absorber los charcos que se han formado.

Hay dos ubicaciones especialmente damnificadas por este nuevo episodio de goteras que sufre el Hospital General Universitario de Segovia. En la zona de ingresos, en el segundo piso del edificio, hay accesos desde los ascensores en los que las filtraciones han hecho de las suyas y han encharcado el paso hasta que se han puesto los cubos. Por otra parte, en la planta baja también la lluvia ha traspasado la cubierta y ha provocado humedades en la entrada al servicio de esterilización, donde suelen esperar las familias de los pacientes que entran en quirófano.

Problema reincidente

No es la primera vez que este mismo año el centro asistencial arrastra este problema, aunque el originado este viernes a raíz de las precipitaciones registradas en las últimas horas que han regado la capital y la provincia no es tan caudaloso como el que, por ejemplo, acaeció el pasado mes de marzo, cuando el agua caía del techo cual cascada.

En verano, con las tormentas que descargaron en el mes de julio, otra infraestructura de la red sanitaria pública tuvo que recurrir a cubos y toallas para paliar los efectos de las filtraciones. Las goteras que se formaron en el centro de salud urbano de San Lorenzo afectaron a distintos puntos de la cubierta, en la primera planta del edificio. En aquel caso, el origen fue doble.

La Delegación Territorial de la Junta en Segovia situó las causas, por un lado, en las fuertes lluvias y los embolsamientos de agua acumulada; y por otro, en los trabajos que se vienen ejecutando y que obedecen a la instalación del sistema de climatización. Estos trabajos por cierto, continúan ahora en otra ala del edificio de la calle Los Novillos.