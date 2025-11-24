El Gobierno asfaltará 24 kilómetros de una carretera que vertebra el nordeste de Segovia

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está a punto de adjudicar un contrato dirigido a la conservación, el mantenimiento y explotación de varias carreteras ... principales de la provincia de Segovia por más de 30 millones de euros, de acuerdo al precio base que figura en la licitación anunciada en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Algunos de los tramos que se beneficiarán de estos trabajos están repartidos por Segovia capital y su alfoz. En concreto, se trata de la circunvalación SG-20, la vía que conecta Robledo y Valsaín, y la carretera forestal que va desde la CL-601 al Palacio de Riofrío. La N-110, a su paso por el nordeste, será escenario de obras de asfaltado. El plazo de ejecución de estas labores asicende a tres años.

La licitación fue publicada por la Dirección General de Carreteras a finales de septiembre y las empresas interesadas podían presentar ofertas hasta el 24 de octubre. A finales de noviembre se darán a conocer las diferentes propuestas para iniciar el proceso de evaluación. Por tanto, la adjudicación tendrá lugar en las próximas semanas. El alcance de este contrato es muy amplio, pues abarca diferentes trabajos de gran envergadura. El presupuesto del que se parte supera los 14,5 millones de euros anuales, sin contar impuestos.

El contrato millonario contempla actuaciones y mejoras en 14 kilómetros de la circunvalación de Segovia capital

El documento engloba operaciones de vialidad, que consisten en la realización de aquellas actividades dirigidas a mejorar la seguridad y fluidez de la circulación de los vehículos, lo que incluye fundamentalmente la reparación de los elementos dañados. También están previstos los servicios de vialidad invernal -que permanecen activos durante siete meses, desde el 15 de octubre al 15 de mayo- o de atención a accidentes.

Por otro lado, en relación a la conservación de las carreteras, se efectuará un análisis del estado de la calzada y, en caso necesario, se procederá al asfaltado, como sucederá con un proyecto extraordinario que se ejecutará en un amplio tramo de la N-110, que se encarga de conectar Cerezo de Arriba y Ayllón. Esas son las propuestas más destacadas, pero hay a su vez actuaciones menores, como es la revisión del alumbrado, la renovación de señalización, la reposición de carteles o el repintado de hitos de nieve.

Las carreteras que comprende el contrato tiene tramos principales y secundarios. Entre los primeros se encuentran más de 90 kilómetros de longitud de la N-110, que se extienden por las travesías de Torrecaballeros, Arcones y Casla; así como la N-110a, a su paso por Ayllón. A estas se suman 14 kilómetros de la circunvalación de Segovia capital y los respectivos enlaces con otras vías, como las conexiones con la CL-601, la AP-61 o el viaducto sobre el río Eresma. No hay que olvidar los pasos inferiores, puentes y otras infraestructuras que están presentes en el inventario que ostenta la Dirección General de Carreteras. El equipo humano que se encargará de desarrollar estas labores a lo largo de tres años se eleva a 44 personas.

Según la prioridad

Hay otros trabajos complementarios, que van desde la inspección de colectores mediante cámara robotizada hasta la realización de reconocimientos geofísicos. Los operarios conformarán unidades y establecerán un calendario de actuaciones según la prioridad. «No siempre es posible, con los recursos disponibles, alcanzar los niveles de calidad deseables en todas las prestaciones de servicio ni en el estado de todos los elementos», señala el pliego. Por este motivo hay que definir las preferencias.

En este sentido, las labores que serán consideradas más urgentes son las relacionadas con las reparaciones o las reposiciones de elementos en las carreteras. La evaluación del estado de las vías tendrá en cuenta multitud de indicadores, desde la existencia de vegetación y el funcionamiento de luminarias hasta la correcta conservación de las marcas viales o drenajes.

Una de las obras extraordinarias y prioritarias será la rehabilitación de algo más de 24 kilómetros de firme en la N-110, comprendidos entre el punto kilométrico 104 y el 128,4. Los términos municipales que se verán afectados por esta iniciativa dirigida a la mejora de la seguridad vial son Cerezo de Arriba, Riaza, Fresno de Cantespino, Ribota y Ayllón. La inversión prevista para este proyecto ronda los 600.000 euros, que supondrá la extensión de asfalto, la reposición de marcas viales y la creación de desvíos durante los trabajos.

Es una operación que durará un máximo de seis meses y que se justifica por el avance del deterioro en el pavimento, que se ha agravado sobre todo en los últimos años. Esto ha provocado «una disminución tanto en su impermeabilidad como en su capacidad de resistencia al deslizamiento, lo que no solo compromete la seguridad vial y la comodidad de los usuarios, sino que también afecta negativamente a la durabilidad del firme», especifica la memoria del proyecto. Estas labores no contemplan el cierre al tráfico total de la carretera durante las obras. «Se debe mantener en servicio», subraya el mismo documento, de ahí que se haya propuesto el trabajo por carriles con señalización incluida.