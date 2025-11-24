El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un vehículo circula por un tramo de la carretera N-110, a su paso por la provincia de Segovia. Óscar Costa

El Gobierno asfaltará 24 kilómetros de una carretera que vertebra el nordeste de Segovia

La inversión para la conservación, mantenimiento y explotación de varias vías en la ciudad y su alfoz supera los 30 millones de euros

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:13

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está a punto de adjudicar un contrato dirigido a la conservación, el mantenimiento y explotación de varias carreteras ... principales de la provincia de Segovia por más de 30 millones de euros, de acuerdo al precio base que figura en la licitación anunciada en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Algunos de los tramos que se beneficiarán de estos trabajos están repartidos por Segovia capital y su alfoz. En concreto, se trata de la circunvalación SG-20, la vía que conecta Robledo y Valsaín, y la carretera forestal que va desde la CL-601 al Palacio de Riofrío. La N-110, a su paso por el nordeste, será escenario de obras de asfaltado. El plazo de ejecución de estas labores asicende a tres años.

