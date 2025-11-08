El fuego en un cazo destroza una cocina en el centro de Segovia

Un incendio en la cocina de una vivienda situada en el número 7 de la calle Caño Grande, en el barrio de Santa Eulalia de ... Segovia, obligó ayer a movilizar a los servicios de emergencia, sin que se registraran heridos. Según la sala de emergencias 112 de Castilla y León, el aviso se recibió a las 20:27 horas por un fuego originado en un cazo en la cocina del piso.

A las 20:30 horas, los Bomberos de Segovia detallan que ya se encontraba en el lugar la Policía Local, cuyos agentes intentaron sofocar las llamas con un extintor de polvo. A la llegada de la dotación de bomberos aún quedaba fuego en la vitrocerámica y la campana extractora.

Los bomberos procedieron a controlar y extinguir el incendio y, posteriormente, realizaron ventilación natural de la vivienda para evacuar el humo acumulado. Los inquilinos habían evacuado el inmueble por sus propios medios y únicamente se produjeron daños materiales en la cocina y elementos cercanos al foco del fuego.