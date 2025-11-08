El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los bomberos extinguen el incendio en el interior de la vivienda. El Norte

El fuego en un cazo destroza una cocina en el centro de Segovia

El incendio, que tuvo lugar a última hora del viernes, se saldó sin heridos

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 10:42

Comenta

Un incendio en la cocina de una vivienda situada en el número 7 de la calle Caño Grande, en el barrio de Santa Eulalia de ... Segovia, obligó ayer a movilizar a los servicios de emergencia, sin que se registraran heridos. Según la sala de emergencias 112 de Castilla y León, el aviso se recibió a las 20:27 horas por un fuego originado en un cazo en la cocina del piso.

El fuego en un cazo destroza una cocina en el centro de Segovia