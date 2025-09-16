El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Acceso a la urbanización Los Ángeles de San Rafael, en El Espinar. E. R.

Frenan un nuevo intento de okupación en Los Ángeles de San Rafael

La Guardia Civil detiene a uno de los implicados gracias a la colaboración de varios vecinos que alertaron a las autoridades

Eduardo Redondo

Eduardo Redondo

El Espinar

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:46

La solidaridad vecinal es fundamental en la lucha contra los amigos de lo ajeno. El pasado jueves, tres hombres de nacionalidad extranjera intentaron ocupar una ... vivienda unifamiliar en Los Ángeles de San Rafael a plena luz del día. En torno a las 14.00 horas aparcaron una furgoneta de color blanco y con matrícula de Gran Bretaña en la puerta del domicilio y comenzaron a descargar enseres en el interior del garaje ante la atenta mirada de varios vecinos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

