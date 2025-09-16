Frenan un nuevo intento de okupación en Los Ángeles de San Rafael

La solidaridad vecinal es fundamental en la lucha contra los amigos de lo ajeno. El pasado jueves, tres hombres de nacionalidad extranjera intentaron ocupar una ... vivienda unifamiliar en Los Ángeles de San Rafael a plena luz del día. En torno a las 14.00 horas aparcaron una furgoneta de color blanco y con matrícula de Gran Bretaña en la puerta del domicilio y comenzaron a descargar enseres en el interior del garaje ante la atenta mirada de varios vecinos.

La vivienda, que llevaba deshabitada durante varios años, se encuentra en la Avenida de Venecia, esquina Sicilia. Los presuntos okupas esgrimieron que habían adquirido la casa. Sin embargo, uno de los vecinos tenía el contacto de la dueña de la vivienda a la que llamó para preguntar si había vendido el inmueble y, en caso de no ser así, alertar de lo que estaba sucediendo.

La propietaria informó a su vecino de que no había vendido la casa y, acto seguido, este llamó a la Guardia Civil que se presentó en el lugar de los hechos en pocos minutos. Uno de los ocupas fue detenido por delito de ocupación de un inmueble y, gracias a la rápida actuación de los vecinos se pudo frenar un intento más de ocupación en Los Ángeles de San Rafael.

Cabe recordar que está no es la primera vez que intentan ocupar una vivienda en este barrio perteneciente a la localidad de El Espinar que, además, ha sufrido varias oleadas de robos en los últimos meses. La población que vive en Los Ángeles se encuentra alerta ante este tipo de sucesos. Algunos vecinos han expresado en redes sociales que la furgoneta descrita por el vecino que descubrió el intento de ocupación llevaba varios días recorriendo las calles en busca de objetivos potenciales.

En los Ángeles de San Rafael hay alrededor de 1.500 personas empadronadas, pero la mayoría de las viviendas son segundas residencias de veraneantes o vecinos que sólo acuden los fines de semana. Esta situación es aprovechada por personas amigas de lo ajeno para cometer delitos de robo o de ocupación. Tanto la Policía Local, como la Guardia Civil, se encuentran en estado de alerta permanente ante este tipo de situación y, gracias a su rápida respuesta, el suceso quedó en un susto.

Los casos de okupación de viviendas que se detectan en Segovia siguen teniendo un carácter testimonial respecto a otro tipo de actos ilícitos. Apenas se contabilizan dos allanamientos de morada por cada 10.000 habitantes en el conjunto de la provincia. Sin embargo, la tendencia es ascendente y las denuncias por usurpaciones se han disparado en los últimos años. Ha habido el doble de infracciones por la entrada ilegal a inmuebles residenciales a partir de la pandemia que en los diez años previos a la llegada del virus. Tanto los propietarios como las agencias inmobiliarias de Segovia han mostrado su preocupación ante el fenómeno creciente de la okupación. Es una práctica que afecta a locales, pero sobre todo a viviendas, que son asaltadas por los infractores sin el consentimiento de los titulares para establecer su morada en ellas. En muchos casos, se trata de inmuebles en estado de semiabandono, pero se conocen sendos ejemplos de residencias que, estando vacías por un corto o largo periodo de tiempo, han sido víctimas de la usurpación.