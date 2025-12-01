El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alba Mateo, en el centro de información a personas extranjeras de CC OO. Óscar Costa

«Al final he conseguido salir adelante, pero hay trabas por todas partes»

Alba Mateo, que llegó a España para estudiar un máster, ha conseguido regularizar su situación y así alcanzar sus metas profesionales

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:08

Comenta

La vida de Alba Mateo, originaria de República Dominicana, ha sido una auténtica carrera de obstáculos desde que llegó a España en 2016 para cursar ... un máster. Aunque contaba con estudios previos en Administración y Dirección deEmpresas, este título fuera de su país tan solo era un papel. Tuvo que esperar varios años para lograr regularizar su situación y poder formar una familia en la provincia. Un proyecto de vida que ahora no cambia por nada: «Segovia es un lugar que acoge», asevera con una sonrisa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

