Las fiestas Infame revolucionan el ocio musical en Segovia

La fiesta musical celebrada el pasado fin de semana en la plaza de toros de Nava de la Asunción, con la asistencia de más de ... mil personas, ha vuelto a poner el foco en los dos jóvenes veinteañeros que, desde febrero de 2023, se han dedicado a organizar fiestas multitudinarias por diversos pueblos de la provincia. Antonio Cabezas, de Nava de la Asunción, y Andrés Catalina, de Coca, intentan dinamizar la cada vez más escasa oferta de ocio nocturno musical del entorno de sus pueblos.

Infame es el nombre de estas fiestas que cuentan con el apoyo de los ayuntamientos y una buena acogida del público. El éxito los ha acompañado tanto en Navas de Oro como en Coca, donde llegaron a cortar una calle para celebrar una fiesta; y en la última, celebrada en la plaza de toros de Nava de la Asunción, lograron movilizar a público de toda Segovia y provincias limítrofes como Ávila o Valladolid. «Estamos muy satisfechos. Que fuera más o menos gente es independiente de que haya ido bien la fiesta o no. Aunque sí esperábamos que hubiera mucha afluencia, pues ya la hubo en otras anteriores, tanto en Coca como en Navas de Oro o en la primera que hicimos también en Nava», señalan.

Los responsables de Infame se conocieron en el mundo de la noche. Ambos pinchan música habitualmente en diversos locales de hostelería. Y fue así como surgió la idea de intentar hacer algo nuevo. «Fin de semana tras fin de semana, siempre era lo mismo, no había nada, un tío poniendo música y ya está. Queríamos buscar algo diferente y a nosotros lo de pringarnos enteros nos gusta mucho y organizar eventos habiendo visto el mundo de la noche, trabajando en bares poniendo música, hizo que quisiéramos ir más allá. Decidimos probar montando una fiesta después de la pandemia, lanzarnos e ir poco a poco».

Ante el éxito de las fiestas celebradas hasta el momento, ya han recibido propuestas para organizar otras similares en pueblos como Cuéllar o Cantalejo e incluso en la provincia de Zamora. Antonio describe las fiestas Infame con la perspectiva de haber celebrado ya varias y en diversos lugares. «Es un poco caótico todo. Es una fiesta tematizada en la que intentamos que la gente esté más inmersa, ya no solo con la música, pues premiamos el tema de la animación, implicamos a nuestros amigos para que se disfracen, damos regalos. La música de los 'DJs' es importante, pero no el atractivo principal de la fiesta. Nos gusta premiar la animación, que la gente no pare. No es para ir a tomarse una copa y estar tranquilos en la barra como un sábado normal», destaca el organizador.

El tipo de público que suele asistir es en su mayoría joven, aunque también es habitual ver personas de más edad. También cuentan ya con un patrocinador, Congelados Segovia. «Necesitábamos un empujón. Nos valía una aportación económica, pero también regalos». Con lo recaudado en las barras de bar y unos precios asequibles en la taquilla, costean los gastos e incluso han hecho una aportación a la comisión de peñas de Nava. «Como sabemos que también lo han pasado regular, hemos querido tener un detalle con ellos». Los ayuntamientos suelen colaborar facilitando las tareas organizativas, aunque la restricción de horarios es algo a lo que han tenido que resignarse. «A veces nos limitan el horario para que no coincida con eventos que hacen ellos y otras veces hay que limitarse al horario para este tipo de eventos».

Para el complicado montaje de las fiestas, Antonio y Andrés cuentan con numerosas colaboraciones, tirando siempre de amigos que los ayudan controlando la taquilla, la puerta o las barras. En la fiesta de aniversario en Nava fueron alrededor de treinta personas y algo que en principio se inició por diversión, ya empiezan a valorar que pueda aportarles beneficios. «Hemos querido ir poco a poco, que la marca se hiciera más conocida. Tampoco tenemos prisa: no es una fuente de ingresos de la que nosotros tengamos que disponer. Si llega el dinero, pues llegará». Ya tienen apalabrada dónde y cuándo será su próxima fiesta, pero prefieren esperar para hacer el anuncio. Su público espera impaciente.