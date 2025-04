Femur se niega a repetir la Feria de la Mujer Rural en la Plaza porque no es rentable

Luis Javier González Segovia Lunes, 14 de abril 2025, 08:02 Comenta Compartir

En un panorama de 'pseudoferias' por doquier, la presidenta de la Federación Española de la Mujer Rural (Femur), Juana Borrego, pide proteger muestras como la ... suya, con 27 años en la mochila. «Queremos apoyar a las mujeres del mundo rural por la dificultad que tienen para vender sus productos». Visibilizar y apoyar económicamente a las artesanas. Por eso no mantendrá en Segovia la Feria de la Mujer Rural si no recupera la avenida del Acueducto. Nadie puede decir que no dio una oportunidad a la alternativa, la Plaza Mayor, pero la experiencia no fue buena. Así que planteará en las próximas semanas la disyuntiva al Ayuntamiento mientras estudia alternativas en Valladolid y Madrid.

«En Segovia no hay otro paseo como la avenida del Acueducto. Si es que estábamos todos de acuerdo...» «La Plaza Mayor no es suficientemente rentable para ninguna feria», resume Borrego tras probar en septiembre el plan B, un emplazamiento que sugirió ella, pues no estaba en las alternativas municipales. Allí hicieron sus dos primeras ferias, en 1998 y 1999, con el teatro Juan Bravo para las conferencias, pero cambiar de sede abrió un nuevo mundo. «En Segovia no hay otro paseo como la avenida del Acueducto. Si es que estábamos todos de acuerdo...». Así que su intención es volver a pedir a Cultura esa ubicación. «Nos cuesta mucho marcharnos de Segovia porque en Segovia hemos echado nuestras raíces y a las mujeres les gusta mucho porque es muy acogedora, tienen todo muy cerca, no se pierden». Noticia relacionada La negativa a las ferias junto al Acueducto aboca al gremio artesanal a la desaparición La falta de espacio en la Plaza Mayor dificultó la experiencia: medio centenar de expositoras compartiendo puestos. «Y mal». La mitad de oferta que otros años en los que superaban holgadamente el centenar. «Es que se acababan los productos de alimentación y tenían que volver a por más. El año pasado no se acabó nada. Era una de las mejores ferias para ellas porque no había muchos gastos y había una buena rentabilidad. No estaban como les toca cada vez más, yendo de mala manera en todos los sitios. Lo que quieren es productos hechos, productos vendidos». Porque los perecederos caducan y el resto corre el riesgo de desfasarse. «Antes había mercadillos por todos lados; una cosa es eso y otra, las ferias. Hay que seleccionar, Segovia tiene categoría para vender productos de buena calidad porque Madrid está a un paso y la gente se acerca. Pero si hay jaleos, nadie compra», señala la presidenta de la Federación Nacional de la Mujer Rural, Juana Borrego.

Temas

Feria

Segovia