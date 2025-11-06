El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Imagen de archivo de una voladura en la cantera de Villacastín. Antonio Tanarro
Segovia

El 65% de las explotaciones para extracción de minerales están abandonadas

La provincia ha perdido 16 áreas dedicadas a la actividad minera, principalmente con fines ornamentales, desde principios de siglo

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:35

Comenta

Los minerales son un recurso natural finito. Es por ello que las concentraciones de rocas ornamentales o productos de cantera en la provincia de Segovia ... han variado con el paso del tiempo. Hay explotaciones que han sido clausuradas y abandonadas, mientras que otras empresas se han visto atraídas por territorios sin explorar para iniciar proyectos de extracción. A día de hoy, un total de 73 yacimientos albergan actividad, lo que supone un descenso del 22% respecto a hace dos décadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tormenta deja un reguero de balsas por todo Valladolid y obliga a cerrar el Campo Grande
  2. 2 Muere un trabajador tras caer de un tejado a ocho metros de altura en Segovia
  3. 3

    Los inesperados aliviaderos de agua del Arco de Ladrillo
  4. 4

    El viento derriba dos arcos de luces de Navidad en Valladolid: «De repente hemos oído un golpe salvaje»
  5. 5 Detienen a un joven en Valladolid por engañar a un niño de ocho años para obtener fotos íntimas
  6. 6

    Un vendaval daña los tejados de varias casas de Valdenebro de los Valles
  7. 7 Fallece un hombre en un sex shop de León
  8. 8

    El fallecido en un accidente laboral trabajaba en la instalación de placas solares
  9. 9

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  10. 10 Muere la influencer Bárbara Borges al recibir un disparo en la cabeza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El 65% de las explotaciones para extracción de minerales están abandonadas

El 65% de las explotaciones para extracción de minerales están abandonadas