El 65% de las explotaciones para extracción de minerales están abandonadas

Los minerales son un recurso natural finito. Es por ello que las concentraciones de rocas ornamentales o productos de cantera en la provincia de Segovia ... han variado con el paso del tiempo. Hay explotaciones que han sido clausuradas y abandonadas, mientras que otras empresas se han visto atraídas por territorios sin explorar para iniciar proyectos de extracción. A día de hoy, un total de 73 yacimientos albergan actividad, lo que supone un descenso del 22% respecto a hace dos décadas.

Cada vez hay menos empresas que apuestan por la minería en Segovia. Si a comienzos de siglo el número de explotaciones se elevaba a 89, ahora por poco llegan a superar los 70, de acuerdo con la estadística publicada por el Ministerio de Transción Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), que recopila datos de 2023. La mayor regulación de la industria extractiva, el agotamiento de los recursos o los avances tecnológicos son algunos de los motivos que explican esta tendencia.

La reducción ha estado motivada por el cierre de canteras, al pasar de 59 en 2003 a 56 en la actualidad. Si bien es cierto que los números se recuperaron tras la crisis de 2008, cuando se rebasaron las 60 explotaciones, volvieron a desplomarse tras la pandemia. Sin embargo, la mayor caída de los yacimientos mineros está motivada por el menor interés que suscita la extracción de rocas ornamentales como es la cuarcita, la caliza o el granito. A principios de siglo había una veintena de empresas dedicadas a esta categoría, pero en 2023 el recuento cayó hasta la docena.

La sección que apenas ha experimentado cambios es la minería industrial. Tan solo se ha sumado una empresa a esta labor desde 2003, lo que puede atribuirse a la dificultad para poner en marcha trabajos que impliquen la extracción de materias primas como el feldespato o la arcilla, pues requieren una elevada producción para garantizar la rentabilidad.

El inventario de explotaciones elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España permite conocer todos y cada uno de los yacimientos que permanecen en activo de forma continua o intermitente en Segovia, donde el cómputo se eleva hasta los 91. La mayoría de ellas se encargan de la extracción de arena y están localizadas en la campiña segoviana, como son los yacimientos existentes en el término municipal de Santa María la Real de Nieva o Bernardos; y hay multitud de concentraciones en el nordeste. Una buena parte de ellas está repartida por el piedemonte de la sierra, donde abunda la arena silícea o grava, entre otras sustancias.

El censo llama la atención sobre algunas canteras que han desaparecido en los últimos años debido a los trámites de autorizaciones que han sido rechazados -más de un centenar según el catastro minero-, pero otros llevan sin actividad y abandonados desde hace décadas. En concreto, la misma fuente cifra en 64 yacimientos los que tienen un expediente caducado. Asimismo, un total de 130 explotaciones figuran en estado de abandono, de acuerdo con el inventario.