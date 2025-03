Lastras de Cuéllar se encontró en 2021 sin depuradora y sin agua potable. Ante la disyuntiva, el pueblo priorizó y dijo que no invertiría en ... depuradoras sin resolver el abastecimiento. «Es que es lógico. El ser humano necesita agua para vivir, deshacerse de sus desechos no es la prioridad», resume su alcalde, Urbano Fernández. Una vez resuelto el primer problema, ya ha licitado las obras de su depuradora para solventar el segundo. El proyecto está adjudicado por 484.545,88 euros, de los que el Ayuntamiento cubre el 20%. «Europa cada vez nos aprieta más a los municipios pequeños». En resumen, el total del proyecto es el equivalente a su presupuesto anual.

La regulación del arsénico en el abastecimiento de agua por parte de la UE en 2018 convirtió en no potable el agua que Lastras de Cuéllar sacaba de un antiguo pozo. La Junta de Castilla y León asumió la tarea de llevar el agua desde el río Cega al pueblo, algo más de dos kilómetros, y mientras tanto, repartir dos años de agua embotellada. La siguiente tarea son las aguas residuales. «Se siguen vertiendo al arroyo de toda la vida. Como es un arroyo largo, va desapareciendo por su propia evaporación», explica.

Esos cerca de 100.000 euros de las arcas municipales se pagarán con un préstamo en diferido. «Si no, no podemos hacer obras». Asfaltado de calles, reformas en el ayuntamiento o en las escuelas —había goteras— o compras como una bomba para acumular agua en caso de emergencia. Así que el proyecto de la depuradora solo es viable porque el 80% lo cubren Diputación y Junta.

«Es la cruz que tenemos los pueblos pequeños. Todas las normas se sacan en un despacho de una gran capital, no se mira la realidad. Yo te lo impongo y tú búscate la vida», lamenta. Fernández cree que la provincia cumplirá. «Lo queramos o no, 2027 está a la vuelta de la esquina. No nos va a quedar otra. Los municipios pequeños somos más responsables».