«Si esto estuviera en Estados Unidos, habría un aeropuerto al lado y no pararían de aterrizar aviones»

Tras participar en las reuniones del Plan Territorial de Fomento, los grupos de acción local entienden a grandes rasgos que el nordeste sea la zona ... más atendida de Segovia, pero coinciden en que hubieran preferido una distribución más provincial en lugar de limitarse a esta comarca, más el alfoz. También comparten un enfoque provincial y, a falta de conocer la letra pequeña de las propuestas, dan un margen de confianza a que los beneficios, aunque se localicen en una zona concreta, sean globales.

Honorse representa a ayuntamientos, empresas o asociaciones de la comarca de Tierra de Pinares. Su gerente, Mayte Ferreiro, habla de un «cambio sustancial» respecto a lo planteado en las reuniones. «Nos entusiasmaron con la idea de que era un plan provincial, el primero de Castilla y León. Con la noticia de que las inversiones solo están localizadas en dos puntos determinados, te quedas un poco perpleja. Estamos sorprendidos porque no va a afectar a todo el territorio». Con todo, espera noticias. «No sabemos qué inversiones tienen pensadas, quiero pensar que son de tal calado que puedan beneficiar al resto de la provincia. Estamos expectantes».

La idea inicial de plan era que no solo se limitara a lo industrial, sino que abarcara inversiones culturales o sociales. «Es verdad que era imposible hacer frente a todas las necesidades de todos los municipios y hay que priorizar». Ferreiro entiende que el nordeste «es la zona más despoblada y que tiene mayores dificultades, tiene sentido». Sí cree viable llegar a los puntos estratégicos, pues había un mapa dividido en las comarcas de cada grupo de acción local, aunque defiende una mirada amplia. «No tenemos que ser localistas, sino comarcales». Su comarca necesita más suelo industrial. «Hay muchas empresas importantes que se están yendo porque no tienen más posibilidades de crecer». Y porque no encuentran personal, algo que explica por la formación profesional del medio rural. «No se adapta para nada a las necesidades que tienen las empresas». Sobran administrativos y faltan técnicos de mantenimiento para la industria agroalimentaria o forestal. Y falta vivienda, con mucho local público y privado en desuso, otro mal endémico provincial.

Segovia Sur engloba a algunos pueblos del alfoz como Bernuy de Porreros, llamado a convertirse en un gran epicentro industrial con el polígono de Los Hitales. Su gerente, María José Gil, defendió en las reuniones desarrollar áreas industriales ya desarrolladas, así como la movilidad y comunicaciones entre ellas. «¿Para qué se va a construir más terreno industrial si hay terreno en nuestro territorio que no está ocupado al cien por cien?» Revitalizar antes que crear. Y que las nuevas áreas se diseñen en función de las empresas. «Hay polígonos que se han desarrollado con parcelas muy pequeñas cuando las necesidades eran más grandes».

El ejemplo es Villacastín. ¿Cómo llenar un polígono que nació sobredimensionado? Pese a su gran ubicación. «Se ha hecho para que estuviera ocupado al cien por cien y está prácticamente vacío. A lo mejor hay que facilitar todas las gestiones para que se asienten empresas». Plantea beneficios fiscales en los primeros años y, en esencia, que la montaña vaya a Mahoma. «A lo mejor hay que hacer un buen plan de comunicación y dirigirse a esas empresas. Un estudio del mercado nacional y decirles qué ventajas tiene Villacastín, qué te ofrecemos. Habrá que hacer un plan B». Gil también defiende el reto demográfico de otros municipios de la Comunidad de Villa y Tierra de Pedraza a través de «reforzar los servicios e intentar hacer un plan de vivienda rural para beneficiar a los jóvenes que quieran venir a vivir con políticas fiscales». Cimentado en un plan de asesoramiento y garantías al alquiler. Ante la distribución de las propuestas, apuesta por «diferentes acciones para llegar a todos los territorios» de la provincia. «Tenemos otras infraestructuras potentes que hay que sacar adelante. La zona industrial de Segovia ciudad también está muy al ralentí, hay que dar un impulso».

Aidescom Campiña Segoviana tiene a once municipios incluidos en las propuestas como Abades, Garcillán, Hontanares de Eresma, Lastras del Pozo o Valverde del Majano. «En estos momentos, no nos posicionamos ni a favor ni en contra del plan porque lo desconocemos. A priori, habríamos deseando que el plan tuviera un ámbito provincial, pero entendemos que la actuación en el nordeste y el área funcional de Segovia puede ser igualmente beneficioso para el conjunto de la provincia», subraya su gerente, Miguel Ángel Laguna, que traslada la misma perspectiva comarcal y, por extensión, provincial. «Nosotros pensamos que si se desarrolla un servicio en un municipio puede tener una influencia positiva en las localidades vecinas». Y pone un ejemplo. «Igual crece Boceguillas y contratan a un herrero de Juarros de Riomoros».

Su grupo de acción local prioriza la lucha contra la despoblación por encima del resto. «Tenemos una merma que no para». A través de valorizar sus recursos, como la cultura, «recursos increíbles que no están suficientemente puestos en valor». Y cita un ejemplo de sus charlas en institutos, el del triángulo que forman Santa María la Real de Nieva, Coca y Martín Muñoz de las Posadas. «Si esto estuviera en EEUU, habría un aeropuerto al lado y no pararían de aterrizan aviones». También esgrime una importante zona de viñedos y una «potente» industria agroalimentaria que demanda trabajadores y no siempre los encuentra. «Nos cuesta atraer empleo cualificado y con eso es con lo que pueden crecer y diversificar las empresas». Ocurre con el departamento de I+D de Cárnicas Tabladillo.