El Espinar recomendará llenar las piscinas cuando se ordene el vaciado de El Tejo

El Ayuntamiento de El Espinar sigue a la espera de obtener una comunicación oficial y por escrito de la Confederación Hidrográfica del Duero en la ... que se garantice el suministro de agua a la localidad una vez se produzca el vaciado de la presa de El Tejo. El alcalde del municipio, Javier Figueredo, reconoce que la CHD sí ha prometido el suministro de agua a El Espinar en varias notas de prensa, pero lamenta que no se haya producido a través de un escrito oficial. Además, el regidor quiere que el organismo regulador se comprometa a garantizar un abastecimiento suficiente para los vecinos de El Espinar, San Rafael, Gudillos y La Estación. Según los cálculos del Ayuntamiento espinariego, ese suministro suficiente está cuantificado: 8.000 metros cúbicos al día.

Todo lo que no sea obtener esa cantidad desde el embalse de Puente Alta (Revenga) no será aceptado por Figueredo. Y el regidor entiende que no salen los números. Si la CHD autoriza un trasvase diario de 8.000 metros cúbicos de agua hasta El Espinar, cree que no habrá suficiente para abastecer a determinadas zonas de Segovia capital (Nueva Segovia bebe de Revenga) o a localidades del entorno de la carretera de Madrid que también recurren a este embalse durante los meses de verano. «Tanta agua del pantano de Revenga no puede salir», advierte.

Aunque en verano la población de El Espinar se multiplica, Figueredo defiende que con 8.000 metros cúbicos al día sería suficiente al contar también con el pequeño embalse de Vado de las Cabras. «El problema sería no tener ese suministro de 8.000 metros cúbicos al día», insiste.

Pero el Ayuntamiento espinariego no solo espera una respuesta de la CHD para saber si garantizan o no ese nivel de abastecimiento. También aguarda una decisión del organismo regulador de cuenca sobre la fecha en la que se producirá el vaciado de la presa de El Tejo. «El 16 de diciembre tuvimos una reunión y dijeron que antes de acabar el año el pantano estaba vacío. Estamos en febrero», lamenta.

En este sentido, critica que ni siquiera se haya calculado aún la cuota inocua de la presa, es decir, el volumen de agua que El Tejo puede almacenar sin que haya riesgo de inundación en caso de rotura. Una vez se conozca, se procederá al vaciado. En ese momento, el Ayuntamiento también emitirá un bando animando a los vecinos a llenar sus piscinas. Será una forma de contribuir al vaciado de la presa, evitando también su llenado cuando El Espinar no disponga de El Tejo.