El Espinar pide su conexión con directa con Madrid por Cercanías

El Ayuntamiento de El Espinar ha aprobado solicitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la integración del tramo Cercedilla-Segovia en la línea C- ... 8 de Cercanías de Madrid. Todas las fuerzas políticas votaron a favor de una moción presentada al Pleno por Izquierda Unida (IU) en la que se ponía de manifiesto la incapacidad de la actual red de transporte público para absorber la demanda existente.

Jacobo Peña, portavoz de IU, fue el encargado de defender la propuesta de su partido y de explicar la realidad que vive el transporte ferroviario en la actualidad. «Actualmente solo existen tres frecuencias de conexión entre el municipio y la capital en cada sentido durante los días laborables, obligando a realizar un transbordo en Cercedilla. Esta integración no solo supondría una reducción en el tiempo de viaje, sino que también facilitaría un aumento de los horarios disponibles», aseguró.

Además, puso de manifiesto la situación actual del transporte público en El Espinar. «Hay horarios de autobús dirección Madrid desde El Espinar que están ocupados con dos semanas de antelación y, en dirección Segovia, los autobuses tardan hasta una hora y cuarto, mientras que el tren llega en solo 35 minutos», aseveró el edil.

El Partido Socialista (PSOE), a través de Cipriano Dorrego, fue el primero en posicionarse a favor de la propuesta y ahondó en la problemática actual. «En la actualidad, la línea de cercanías C8 no llega directamente a Segovia. Para llegar desde Madrid hasta Segovia, y por tanto a El Espinar con sus tres estaciones, es necesario hacer un transbordo en Cercedilla y tomar otro tren de media distancia», explicó.

Esther Barreno, portavoz del Partido Popular (PP,) también se posicionó a favor de la moción y agradeció al concejal de IU su preocupación «ante una necesidad real» del municipio. «El crecimiento demográfico que está viviendo nuestro municipio exige una actualización de las infraestructuras de transporte público ya que existe una brecha clara en la oferta de transporte público en comparación con otros municipios cercanos», reconoció.

Para finalizar el intenso debate que puso de acuerdo a los doce concejales presentes, Peña insistió en la necesidad de «realizar una apuesta firme por el transporte público y sostenible» asegurando que «el tren es el medio de transporte más sostenible». «Debemos exigir a Renfe y Adif, que son dos empresas públicas, que amplíen el servicio y volvamos a una situación que ya existió», concluyó el portavoz de IU.

Ampas

El segundo punto del orden del día en el que se centró el debate fue la aprobación de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampas) de la localidad. El pleno acordó destinar 5.000 euros anuales a estas ayudas, que tienen como objetivo «reconocer, apoyar y reforzar la labor de las asociaciones», tal y como aseguró la concejala de Educación, Esther Barreno.

Según explicó Barreno, las bases establecen que cada AMPA podrá recibir un máximo del 40% del presupuesto total de 5.000 euros, y las ayudas se revisarán cada curso escolar, un tema que, aseguró, «ha sido consensuado con las propias asociaciones». Además, esta ayuda económica es totalmente compatible con otras a las que optan estas asociaciones durante el año.