Estación de ferrocarril de El Espinar. E. R.

El Espinar pide su conexión con directa con Madrid por Cercanías

El Ayuntamiento insta al Ministerio a aumentar los trayectos ante la incapacidad de la red de transporte público para absorber la demanda

Eduardo Redondo

Eduardo Redondo

El Espinar

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:56

El Ayuntamiento de El Espinar ha aprobado solicitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la integración del tramo Cercedilla-Segovia en la línea C- ... 8 de Cercanías de Madrid. Todas las fuerzas políticas votaron a favor de una moción presentada al Pleno por Izquierda Unida (IU) en la que se ponía de manifiesto la incapacidad de la actual red de transporte público para absorber la demanda existente.

