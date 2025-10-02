El Espinar inaugura su nuevo edificio de coworking para impulsar el emprendimiento

Desde esta semana, el municipio de El Espinar cuenta con un nuevo espacio de coworking situado en el recién renovado edificio de la Calle Segovia ... . Tras más de cinco años de obras y gracias a los alumnos del Programa Mixto de Empleo y Formación subvencionado por el ECYL, la localidad cuenta ya con un lugar diseñado para fomentar el emprendimiento, la innovación y el trabajo compartido entre profesionales, autónomos y pequeñas empresas del municipio. Más de cuarenta personas han participado a lo largo de los últimos años en la renovación de un edificio que se encontraba prácticamente en ruinas. Durante este tiempo han combinado formación en albañilería y construcción con prácticas reales en obras municipales, dejando para el disfrute de todos los vecinos un renovado y moderno espacio.

El nuevo centro cuenta con 370 metros cuadrados de instalaciones que incluyen 15 puestos de trabajo individuales totalmente equipados, sala de reuniones con capacidad para 46 personas y zonas comunes con office, wifi de alta velocidad, impresora multifunción, recogida de mensajería y paquetería, mobiliario y posibilidad de domiciliación fiscal. Este espacio está pensado para emprendedores, autónomos, startups y profesionales que buscan un entorno inspirador y eficiente en el corazón de la Sierra de Guadarrama.

El objetivo del coworking es favorecer la creación y consolidación de nuevas empresas, diversificar la economía local y generar empleo, ofreciendo todo lo necesario para que las iniciativas puedan desarrollarse con éxito en sus primeros años. El proyecto ha sido impulsado por el Grupo de Acción Local Segovia Sur, en colaboración con el Ayuntamiento de El Espinar y financiado por el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León.

Desde esta semana sus puertas se encuentran abiertas en horario de 08.00 a 15.00 horas, con diferentes tarifas de precio en función del uso y de las necesidades. «Este nuevo centro es un avance fundamental para nuestro municipio. Va a ser un centro de dinamización del trabajo que le va a venir muy bien a cualquier emprendedor de nuestra localidad para tener un espacio donde empezar a trabajar. La financiación de este proyecto proviene de diferente instituciones como Segovia Sur que ha financiado todo el mobiliario, del ECYL que nos ha permitido realizar aquí sus cursos de Formación y Empleo y por el Ayuntamiento que ha invertido más de 200.000 euros en materiales e infraestructuras», aseguró Javier Figueredo, alcalde de El Espinar, en la inauguración del nuevo espacio.

Las reformas aún no han finalizado y desde el Consistorio aseguran que pretenden seguir invirtiendo en el edificio para realizar todo tipo de actividades. La persona encargada de supervisar todo el proyecto ha sido Javier Hernando, formador del Programa Mixto, que durante los últimos años ha acompañado a los alumnos en sus trabajos diarios, a la vez que les formaba en diferentes tareas relacionadas con la construcción y la albañilería.