El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Espinar inaugura su nuevo edificio de coworking para impulsar el emprendimiento

Este innovador proyecto pretende facilitar el trabajo colaborativo dentro del municipio

Eduardo Redondo

Eduardo Redondo

El Espinar

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:46

Comenta

Desde esta semana, el municipio de El Espinar cuenta con un nuevo espacio de coworking situado en el recién renovado edificio de la Calle Segovia ... . Tras más de cinco años de obras y gracias a los alumnos del Programa Mixto de Empleo y Formación subvencionado por el ECYL, la localidad cuenta ya con un lugar diseñado para fomentar el emprendimiento, la innovación y el trabajo compartido entre profesionales, autónomos y pequeñas empresas del municipio. Más de cuarenta personas han participado a lo largo de los últimos años en la renovación de un edificio que se encontraba prácticamente en ruinas. Durante este tiempo han combinado formación en albañilería y construcción con prácticas reales en obras municipales, dejando para el disfrute de todos los vecinos un renovado y moderno espacio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el responsable del concesionario de motos que cerró sin avisar: 25 afectados y 100.000 euros en perjuicios
  2. 2

    Detienen a Ángel Benito Moreno, el preso fugado de la cárcel de Valladolid en febrero
  3. 3

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  4. 4 Muere Lourdes Gómez Cuervo, alcaldesa de Vega de Valdetronco desde 2003
  5. 5

    Detenidas cinco personas por la brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  6. 6

    Los ochos meses de investigación para dar con Ángel Benito: «Su entorno se movía mucho»
  7. 7

    La antigua discoteca Cabana de Valladolid revive para acoger 57 trasteros
  8. 8 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios en Castilla y León en 2026
  9. 9 Cinco investigados por vaciar un extintor y defecar en las piscinas de Nava del Rey
  10. 10

    Los médicos en huelga: «Vamos hacia una situación dramática de nuestro sistema sanitario público»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Espinar inaugura su nuevo edificio de coworking para impulsar el emprendimiento

El Espinar inaugura su nuevo edificio de coworking para impulsar el emprendimiento