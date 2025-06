Enfermeros y fisioterapeutas se rebelan contra quince años de «recortes salariales»

El Norte Segovia Jueves, 26 de junio 2025, 17:43 Comenta Compartir

Enfermeras y fisioterapeutas de Segovia se han sumado este viernes a las acciones de protesta promovidas por el sindicato profesional de enfermería Satse en el conjunto del país. Con la concentración a las puertas del Hospital General Universitario han dejado patente su «indignación» con la Administración central por «el recorte salarial» que arrastran estos trabajadores del sistema público. En la manifestación, los asistentes han reclamado el abono de dos pagas extraordinarias anuales, suprimidas a raíz de las políticas de austeridad que se impusieron desde el Estado el plena crisis financiera generalizada.

El hecho de dejar de percibirlas supone que los profesionales de estos colectivos que se sienten damnificados dejen de cobrar alrededor de 700 euros al año, calcula la máxima responsable de la citada organización sindical en Segovia, Miriam Rubio.

«¡Mi extra no se toca!, ¡es mi sueldo, es mi derecho! o ¡de mi extra, ni un euro'» son soflamas que han resonado en la concentración ante el acceso principal al único complejo hospitalario de referencia en la provincia de Segovia. Enfermeros y fisioterapeutas que se han unido este viernes a la protesta han visibilizado de esta manera su «profundo rechazo a una discriminatoria y perjudicial realidad que llevan padeciendo desde ya hace quince años», argumentan fuentes de Satse. En total, son treinta pagas ya recortadas y cerca de 11.000 los euros que ha perdido el profesional que ha trabajado ese tiempo.

Los manifestantes han puesto «nombres y apellidos» a los responsables del tijeretazo a sus pagas extraordinarias. José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, presidentes del Gobierno desde 2010, son a juicio de los portavoces de Satse los «comepagas» que han permitido que las sucesivas leyes de los Presupuestos Generales del Estado no hayan incluido la recuperación del cobro íntegro de las pagas.

La cifra 11.000 euros es la estimación que hace Satse de la pérdida económica que ha tenido cada profesional que desde 2010 dejó de cobrar dos pagas extraordinarias.

También se ha hecho hincapié en el hecho de que, mientras las extras siguen «parcheadas», el coste de la vida se ha disparado en los últimos años, lo que conlleva «una pérdida de poder adquisitivo para estos profesionales sanitarios de en torno a un 20%», baraja Miriam Rubio, quien pone un ejemplo de cómo se ha encarecido la cesta de la compra frente a la sangría retributiva que padecen enfermeros y fisioterapeutas. Desde 2010 el precio del aceite de oliva virgen extra se ha más que duplicado, pasando de 2,80 a 6,5 euros. modo de ejemplo, el precio del litro aceite de oliva virgen extra cuesta más del doble desde 2010, pasando de 2,80 a 6,5 euros. Mientras tanto, el recorte salarial persiste en estos tres lustros.

«Hasta quince nuevas generaciones de enfermeras y fisioterapeutas no han visto una paga íntegra en su vida laboral y no queremos ya más excusas. No vamos a permitir que se quieran seguir haciendo fotos con nosotros para vender en los medios de comunicación lo buena que es la sanidad y sus profesionales y que luego minusvaloren nuestro trabajo», subraya la representación de Satse.

Esas mismas fuentes destacan que las pagas extraordinarias son un complemento retributivo al que tiene derecho todo trabajador y que, en el caso de los que desarrollan sus servicios en el sector privado, cobran de manera íntegra, lo que los manifestantes consideran un agravio comparativo en detrimento del personal que desempeña su labor en el sistema público de Sacyl.

Asimismo, Rubio ha recordado que, con el recorte, «el Gobierno está vulnerando leyes, como el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y el Estatuto Básico del Empleado Público, que establecen que el sueldo base y trienios de las pagas extras deben tener un importe igual al de una paga mensual».