Ecologistas en Acción promueve la medición de gas radón en viviendas de Segovia El colectivo advierte de que las concentraciones más altas se han registrado en municipios cercanos a la sierra de Guadarrama

El Norte Segovia Lunes, 1 de diciembre 2025, 22:31 Comenta Compartir

Ecologistas en Acción promueve la medición y vigilancia de gas radón, muy tóxico, en los hogares de Segovia. Para ello, ha iniciado una campaña mediante la cual los habitantes de la provincia pueden solicitar disponer de un aparato medidor e instalarlo en sus viviendas durante dos semanas. Al finalizar el periodo, los datos serán anonimizados e incluidos en un estudio para analizar la repercusión que tiene esta sustancia en la vida de los segovianos.

El gas radón se encuentra de manera natural en zonas graníticas y es radiactivo. Se origina a partir de la desintegración de otros dos productos presentes en el suelo y en los materiales de construcción: el radio y el uranio. Esta sustancia, impercetible, está considerada como el segundo factor de riesgo de cáncer de pulmón en todo el país, de ahí que Ecologistas en Acción haya puesto en marcha diferentes iniciativas para identificar las concentraciones más altas de este gas en Segovia. Estas se encuentran habitualmente en los sótanos y plantas bajas.

Según explica el colectivo, en anteriores campañas las mediciones más elevadas se registraron en dos viviendas situadas en los términos municipales deel Espinar y Ortigosa del Monte. Por ello, aconseja extremar las precauciones en aquellos inmuebles situados en la sierra de Guadarrama por la existencia de zonas graníticas en las comarcas.

La asociación ecologista facilitará hasta el mes de abril dispositivos medidores en préstamo a aquellos socios y simpatizantes que lo demanden. Los datos recopilados serán facilitados particularmente a cada usuario y, posteriormente, la información se anonimizará para elaborar un estudio sobre la situación del radón en la provincia.Este gas no se puede eliminar químicamente, pero existen medidas reductoras, como es la ventilación.