Dos puntos de Segovia tiritan con el frío más intenso de Castilla y León

Hay dos enclaves en la provincia de Segovia donde en la última madrugada ha hecho más frío que en ningún otro sitio de Castilla y ... León. La noche pasada del viernes al sábado ha sido gélida en estos puntos en los que han tenido que abrigarse bien y tirar de la calefacción u otros métodos para caldear los hogares. Por otra parte, son dos entornos que son habituales en las clasificaciones de los lugares donde las temperaturas mínimas se encogen más cuando irrumpe una masa de aire ártico, no solo en la comunidad autónoma, sino también en España. Esta vez, en el resto del país ha habido sitios donde han tiritado más, sobre en zonas altas de montaña del nordeste del país, donde también han visto la nieve en cotas bajas.

Al parecer y por lo que figura en las estadísticas meteorológicas, Cuéllar le coge el gusto al ser la población de la región más fría en estas temporadas que intuyen la llegada del invierno. Tal y como recoge la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el mercurio ha caído por la noche hasta los 9,5 grados bajo cero. Hay otras cuatro estaciones medidoras a lo largo y ancho de la geografía española que han registrado valores más heladores; pero en territorio castellano y leonés, esta villa de la provincia de Segovia confirma su particular hegemonía del frío.

El segundo enclave donde más han tenido que abrigarse en la madrugada del viernes al sábado también está en suelo segoviano, aunque en cotas bastante más altas que Cuéllar, localidad situada en la meseta. Hay que viajar al nordeste y subir hasta la estación invernal de La Pinilla, ubicada en el término municipal de Cerezo de Arriba, donde también suelen arreciar fuertes rachas de viento que la aúpan en ese ranking específico de los sitios de España más ventosos.

En esta ocasión son las temperaturas mínimas las que la colocan como el segundo lugar más frío de Castilla y León en las últimas horas. El termómetro ha descendido hasta los 7,1 grados bajo cero y además las primeras nieves han alfombrado las cimas, anunciando la temporada para los aficionados a los deportes de invierno.

En España, los lugares con el ambiente más gélido dejado por la masa de aire polar se sitúan en el Pirineo de Lérida y Huesca. Así, Cap de Vaqueira y Port Ainé, en la provincia catalana, han sufrido mínimas por debajo incluso de los catorce grados bajo cero. En la parte aragonesa, los termómetros se han desplomado hasta los 13,1º y 12,7º en negativo en Cerler y Astún.