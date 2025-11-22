El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un termómetro en Cuéllar marca seis grados bajo cero. Mónica Rico

Dos puntos de Segovia tiritan con el frío más intenso de Castilla y León

Los termómetros se han desplomado en la provincia en la última madrugada hasta rondar los 10 grados bajo cero

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:49

Comenta

Hay dos enclaves en la provincia de Segovia donde en la última madrugada ha hecho más frío que en ningún otro sitio de Castilla y ... León. La noche pasada del viernes al sábado ha sido gélida en estos puntos en los que han tenido que abrigarse bien y tirar de la calefacción u otros métodos para caldear los hogares. Por otra parte, son dos entornos que son habituales en las clasificaciones de los lugares donde las temperaturas mínimas se encogen más cuando irrumpe una masa de aire ártico, no solo en la comunidad autónoma, sino también en España. Esta vez, en el resto del país ha habido sitios donde han tiritado más, sobre en zonas altas de montaña del nordeste del país, donde también han visto la nieve en cotas bajas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

