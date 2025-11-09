Dos heridos tras una colisión en Segovia

Dos personas resultaron heridas leves en la noche del sábado en Segovia capital en una colisión entre dos turismos registrada a las 23:03 ... horas en la calle San Marcos, a la altura del número 30, según informó el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El aviso alertaba de un accidente entre dos vehículos y de la necesidad de asistencia sanitaria para dos heridos, conscientes y, en principio, de carácter leve. La sala de operaciones del 112 dio aviso a la Policía Local de Segovia, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico al lugar. El personal sanitario atendió a un varón y una mujer, ambos de 58 años, que posteriormente fueron trasladados al Hospital General de Segovia.

Este siniestro se suma al registrado el jueves por la tarde en la carretera N-110, en el kilómetro 166, a la altura de La Mata, en el término municipal de Santiuste de Pedraza. A las 20:14 horas, el 112 recibió un aviso que informaba de un accidente vial en el que se vieron implicados tres vehículos.

Según los datos facilitados al centro de emergencias, el primer turismo había atropellado a un jabalí y, a continuación, otros dos vehículos sufrieron un golpe por alcance. En el accidente resultaron heridos un varón de 31 años y una mujer de 29, que se quejaban de dolor en el cuello. El 112 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Segovia y a Emergencias Sanitarias - Sacyl para la atención de los heridos.