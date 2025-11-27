El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento de la concentración de la Junta de Personal Docente. Óscar Costa

Segovia

Los docentes denuncian el «déficit crónico» de personal administrativo en los centros

Exigen a la administración que cubra las vacantes y convoque oposiciones suficientes

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:06

Comenta

Docentes, administrativos y representantes sindicales se concentraron este jueves ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia para denunciar ... el déficit crónico de personal administrativo tanto en los centros educativos como en la propia Dirección Provincial de Educación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una árbitra usa el protocolo antiviolencia en un partido juvenil en Valladolid: «Payasa, hija de puta, sinvergüenza»
  2. 2 Muere una mujer de 78 años tras precipitarse desde un balcón en Parquesol
  3. 3 Atribuyen al asesino de Eli ocho delitos en Medina de Rioseco y Villabrágima
  4. 4

    Evacúan una empresa de Boecillo por una nube roja generada por una reacción química
  5. 5 La Junta pagará 7.000 euros a un cazador después de que un lobo matara a su perro
  6. 6 Encendido de luces de Navidad en Valladolid: horarios, espectáculos y calles iluminadas
  7. 7

    Cronología: el soterramiento en Valladolid vuelve al mismo punto de hace 36 años
  8. 8

    Instalan nuevos bolardos en el acceso a las rotondas de La Cistérniga para evitar la invasión de carriles
  9. 9

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  10. 10 Vuelve el mercado navideño a la Plaza Mayor: oferta, horarios y días de apertura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los docentes denuncian el «déficit crónico» de personal administrativo en los centros

Los docentes denuncian el «déficit crónico» de personal administrativo en los centros