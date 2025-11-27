Los docentes denuncian el «déficit crónico» de personal administrativo en los centros

Docentes, administrativos y representantes sindicales se concentraron este jueves ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia para denunciar ... el déficit crónico de personal administrativo tanto en los centros educativos como en la propia Dirección Provincial de Educación.

La presidenta de la Junta de Personal Docente No Universitario y portavoz de ANPE, Cristina Olmos, advirtió de que la provincia arrastra un déficit del 20% que llegará al 25% a final de año. «Una cuarta parte de la plantilla falta y las tres cuartas partes restantes tienen que asumir todo el trabajo», afirmó, y desveló que los equipos directivos deben ocuparse además de matrículas, preinscripciones, programa Releo, comedores y múltiples trámites administrativos.

La protesta, convocada por las seis organizaciones que integran la Junta de Personal (ANPE, CSIF, UGT, STECyL, ASPES-CL y CC OO) y respaldada por personal laboral, se celebró de forma simultánea en Soria, Palencia, León y Segovia. Los sindicatos exigen a la Consejería de Presidencia y a la Dirección General de Función Pública que revise la Relación de Puestos de Trabajo, cubra las vacantes y convoque oposiciones suficientes. Denuncian que la sobrecarga provoca estrés, problemas de salud y pérdida de calidad educativa, lo que afecta a docentes, alumnado y familias.