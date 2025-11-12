La Diputación de Segovia apuesta por la inteligencia artificial para mejorar los servicios públicos

La Diputación de Segovia y la Universidad de Valladolid han firmado un convenio de colaboración para modernizar los servicios públicos provinciales mediante el uso ... de la inteligencia artificial (IA). El acuerdo, canalizado a través de la Fundación UVA, se centrará en tres áreas clave de la institución provincial -Recaudación, Servicios Sociales y Contratación- con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía, optimizar procesos internos y reforzar la calidad, eficacia y eficiencia de la gestión.

El proyecto tendrá una vigencia inicial de un año, prorrogable hasta un máximo de cuatro, y cuenta con un presupuesto de 14.000 euros anuales aportados por la Diputación. Al frente del equipo de investigación se sitúa Diego Martín de Andrés, del campus de Segovia, junto a los profesores Francisco Hernando Gallego, José Vicente Álvarez Bravo y Nuria Serrano Nieto, con el respaldo del Centro de IA de la Universidad de Valladolid.

«Nos sentimos muy orgullosos de que la Diputación haya apostado por la universidad como socio tecnológico», subrayó Diego Martín, quien reivindicó el papel de la UVA como «motor de innovación en el territorio», capaz de aplicar el estado del arte de la tecnología «a proyectos reales de transferencia que mejoren la sociedad, con impacto social, económico y especialmente humano».

El diputado del área de Recursos Humanos, Gobierno Interior y Administración General, Jaime Pérez, recordó que la institución provincial lleva años avanzando en administración electrónica y ciberseguridad, con herramientas que ya utilizan tanto los servicios propios como los ayuntamientos de la provincia. «La IA es un paso más en este sistema de gestión hacia los ayuntamientos y hacia las personas de nuestra provincia», apuntó.

En el área de Recaudación, la prioridad es aliviar la tensión que se produce en los periodos de pago voluntario de impuestos, cuando se multiplican las consultas telefónicas. Para ello, el convenio prevé desarrollar un 'chatbot' conversacional, entrenado específicamente con la normativa y los procedimientos tributarios de la Diputación. «La idea es que el ciudadano pueda preguntar, por ejemplo, cuál es el plazo para presentar un tributo y que el sistema, que ya se ha 'leído' los documentos, responda de manera amigable y comprensible», explicó el investigador.

En Servicios Sociales, el proyecto contempla la creación de un 'dashboard' o cuadro de mando que permita explotar mejor la enorme cantidad de datos que genera el seguimiento de usuarios y programas. La herramienta resumirá información dispersa -por ejemplo, sobre grados de dependencia, tiempos de tramitación o tipos de ayudas- para facilitar decisiones rápidas y fundamentadas. «No somos máquinas y ver columnas infinitas de números no ayuda. Si esos datos se agrupan y se visualizan bien, permiten actuar antes y mejor», ilustró Diego Martín de Andrés.

El tercer eje es el área de Contratación, donde se pretende utilizar la inteligencia artificial para mejorar la calidad de los pliegos administrativos y técnicos. Las herramientas a desarrollar revisarán la documentación para comprobar que se ajusta a las plantillas de la Diputación, que no incluye errores formales y que no entra en conflicto con la normativa vigente, reduciendo así riesgos y tiempos de corrección.

Jaime Pérez insistió en que el uso de la inteligencia artificial se hará «de manera responsable», cumpliendo la normativa española y europea y apoyándose en infraestructuras como el centro de procesamiento de datos de la Junta en León, conocido como Skyle, para las fases más exigentes de entrenamiento de los modelos. «La IA ha de ser lícita, ética, justa, segura, fiable, transparente y sostenible. Vamos a trabajar siempre en ese marco», recalcó.

El convenio incorpora también un capítulo de formación para el personal de la Diputación. Está prevista la alfabetización digital en IA y cursos específicos para los técnicos que utilizarán directamente las nuevas herramientas, con el fin de que puedan entender su funcionamiento, proponer mejoras y aprovechar todo su potencial.

Aunque se trata de un proyecto plurianual, los responsables confían en que el primer año ya arroje resultados visibles. La metodología de trabajo pasa por desarrollar productos mínimos viables, con versiones iniciales sencillas de los sistemas que puedan ir creciendo en complejidad y prestaciones conforme avanza la colaboración. «No partimos de cero, contamos con mucha experiencia previa. Ahora se trata de adaptarla al contexto de la Diputación», resumió Diego Martín.