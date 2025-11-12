El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Firma del convenio entre la Diputación de Segovia y la Universidad de Valladolid para el uso de inteligencia artificial. Antonio de Torre

La Diputación de Segovia apuesta por la inteligencia artificial para mejorar los servicios públicos

Un convenio con la Universidad de Valladolid busca optimizar la gestión en Recaudación, Servicios Sociales y Contratación

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 08:00

Comenta

La Diputación de Segovia y la Universidad de Valladolid han firmado un convenio de colaboración para modernizar los servicios públicos provinciales mediante el uso ... de la inteligencia artificial (IA). El acuerdo, canalizado a través de la Fundación UVA, se centrará en tres áreas clave de la institución provincial -Recaudación, Servicios Sociales y Contratación- con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía, optimizar procesos internos y reforzar la calidad, eficacia y eficiencia de la gestión.

