La DGT prohíbe una procesión de Semana Santa por la travesía de San Rafael

El Ayuntamiento de El Espinar y el Ministerio de Transportes del Gobierno central retoman las hostilidades sobre la travesía de San Rafael. tras la polémica ... del socavón abierto en una parte de la calzada el pasado mes de marzo y el fuego cruzado que provocó sobre la gratuidad del peaje de la autopista AP-6 entre Madrid y Segovia. Esta vez, el detonante es la prohibición notificada por la Jefatura Provincial de Tráfico de Segovia para que se lleve a cabo una arraigada procesión que se celebra cada Viernes Santo y que tradicionalmente recorre el conflictivo tramo de la carretera N-6. La restricción es la conclusión que extrae el Consistorio de la localidad segoviana del escrito que el departamento que dirige Pedro Pastor ha enviado para denegar la petición municipal de ordenación del tránsito rodado mientras durase el cortejo.

Dicha comunicación de la Dirección General de Tráfico «no permite ninguna ocupación o circulación por las vías de uso público que no respete las normas generales y señales de tráfico, poniendo en riesgo la seguridad vial» de cuantos pasen por esta arteria. El escrito remitido por el organismo estatal justifica la decisión en que el Ayuntamiento de El Espinar no propone un itinerario alternativo para que la procesión no transite por la citada carretera e insta a buscar una solución para que se desarrolle «por vías urbanas de titularidad municipal sin afectar al tráfico por la N-6».

De hecho, los responsables de Tráfico se amparan en que el citado séquito de Semana Santa tiene lugar durante el periodo en el que están vigentes las restricciones circulatorias enmarcadas en la operación especial desplegada con motivo del aumento de los desplazamientos por carretera durante este periodo de vacaciones. Y la travesía de San Rafael es un trazado que soporta una elevada intensidad circulatoria de vehículos que se ve incrementada durante estas fechas por la salida masiva procedente de la Comunidad de Madrid.

Para el Ayuntamiento de El Espinar, estas explicaciones son «poco convincentes y desproporcionadas». Se pregunta en voz alta si este viernes por la noche, que es cuando se celebra la procesión, está plenamente incluido en la operación especial de Semana Santa, cuando la intensidad de circulatoria se concentra en otros momentos de las fechas festivas. El cortejo se desarrolla en torno a las 20:35 horas, especifican fuentes municipales en su réplica, «momento en el que la densidad de vehículos suele ser mínima».

Denuncias y sanciones

Ante el «grave» peligro que entraña la ocupación de esta calzada, tal y como argumenta la DGT, el escrito advierte que estos comportamientos «contrarios a las normas generales de tráfico» serán «denunciados» y se les aplicará las multas correspondientes.

El Ayuntamiento de El Espinar ha anunciado que va a presentar un recurso de alzada contra esta medida. Es la forma de tramitar su «profunda disconformidad e indignación» ante la resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico de Segovia que «prohíbe el tradicional recorrido de la procesión de San Rafael por la travesía de la N-6, evento de profundo arraigo y con una gran afluencia de vecinos y visitantes».

La decisión de los responsables de garantizar la seguridad vial es «inaceptable e incomprensible» al impedir una celebración que tiene una larga trayectoria en esta población. En su defensa, el Consistorio que preside el alcalde Javier Figueredo, quien además ya ha solicitado la gestión del tráfico que circula por esta arteria, esgrime que cada año la procesión ha discurrido por la travesía de San Rafael «minimizando al máximo el tiempo de ocupación de la vía y siguiendo escrupulosamente las indicaciones de los agentes de la autoridad, sin generar afecciones significativas al tráfico ni suponer un peligro para los conductores o transeúntes, especialmente considerando el breve lapso de tiempo que requiere el paso».

Al comparar esta medida con otras localidades, El Espinar se ve agraviado, ya que hay pueblos en los que se permite el corte de la carretera para favorecer el desarrollo de eventos similares. «Nos hace sentir ciudadanos de segunda categoría y vulnera nuestros derechos en comparación con otros municipios», se queja el equipo de gobierno en una nota de respuesta a la resolución.

El Consistorio duda de que esta misma rigidez se aplique en otros territorios de España, el referencia sin mentarlo al sonado desencuentro con el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente sobre el hundimiento que se produjo en la N-6 a su paso por San Rafael y qué administración debía de asumir los costes del arreglo. El conflicto entre ambas instituciones, y en concreto entre el ministro y el alcalde, apuntó también a los colapsos que se crearon en las cabinas del peaje cuando la travesía estuvo cerrada por las obras. Figueredo pedía la gratuidad y la empresa concesionaria se ponía en manos del Ministerio porque era el único que podía ordenar el tránsito libre por el peaje.

El recurso de alzada es «la primera medida« que tramitará el Consistorio espinariego «para defender nuestros derechos», que además no descarta acudir a cualquier otra instancia administrativa o judicial que sea necesaria para revertir esta situación que considera «injusta y perjudicial para nuestra comunidad». Así, exige a la Jefatura Provincial de Tráfico de Segovia que reconsidere inmediatamente su postura, apelando a «la sensibilidad y al sentido común para permitir que la procesión de San Rafael discurra por su recorrido tradicional, tal y como se ha hecho durante años, sin generar perjuicios significativos y respetando siempre las indicaciones de las autoridades».