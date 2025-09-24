El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La piedra sustraída (en primer plano), ya en su sitio. A. de Torre

Devuelven la piedra de la iglesia de Garcillán tras un misterioso robo

«La piedra ha vuelto a su sitio y ya está. No sabemos más», dice la alcaldesa.

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:05

Los vecinos de Garcillán respiran con alivio. También la alcaldesa y el cura. La histórica piedra de granito que ornaba el acceso principal a la ... iglesia parroquial, desaparecida hace dos días en circunstancias inexplicables, está de nuevo en su sitio, aunque nadie sabe cómo ni en qué circunstancias se ha producido la devolución. Lo que comenzó con un enigma que sacudió al vencindario se ha resuelto de forma tan repentina como surgió, sin que haya trascendido el cómo ni el porqué. La alcaldeda, Daniela Constanta (PP), confirma el feliz desenlace, aunque guarda silencio sobre los detalles. «El problema está solucionado, la piedra está en su sitio».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cortan el agua a los okupas de Arroyo y tardan tres horas en reengancharse
  2. 2 El mejor restaurante de Valladolid según Cocituber
  3. 3

    Piden colaboración para identificar al conductor del patinete que les atropelló
  4. 4

    Un grupo de encapuchados propina una brutal paliza a un hombre en Isla Dos Aguas
  5. 5

    Trasladan a Valladolid a otra víctima de una brutal paliza en Isla Dos Aguas
  6. 6 Óscar Puente desata polémica al llamar «meseta» a León en redes sociales
  7. 7

    A la venta 18 pisos de lujo y aprobados 23 apartamentos turísticos en dos edificios históricos de San Martín
  8. 8 Hallan los cuerpos desmembrados de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown
  9. 9 Hallan muerto al octogenario desaparecido de la residencia de mayores de Tábara
  10. 10

    La DGT instala otros dos radares de tramo más en Segovia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Devuelven la piedra de la iglesia de Garcillán tras un misterioso robo

Devuelven la piedra de la iglesia de Garcillán tras un misterioso robo