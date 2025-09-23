Desaparece una de las dos piedras de granito del acceso a la iglesia de un pueblo de Segovia

Los vecinos de Garcillán amanecieron ayer con una noticia que ha generado estupor: la desaparición de una de las dos piedras de granito que adornaban ... la puerta principal de la iglesia. Se trata de una pieza antigua, desgastada por la erosión del agua, que forma parte del patrimonio del templo. La desaparición, detectada a media mañana de ayer, ha puesto en alerta a las autoridades municipales, que ya han movilizado a los vecinos a fin de esclarecer el suceso.

La alcaldesa de Garcillán, Daniela Constanta (PP), confirma el incidente, pero todo son dudas. «Estuvimos en fiestas el fin de semana y pensamos que pudo ser el sábado por la noche, en medio del ruido de la música, pero los mayores no la echaron de menos el domingo, a la hora de la misa, y es difícil que no se den cuenta de una cosa así. Pero también resulta extraño que haya ocurrido durante la madrugada del lunes, porque los vecinos no han oído nada, ni los perros han ladrado. Para llevarse una piedra de ese tamaño tienen que haber utilizado un coche... La verdad, no sabemos qué puede haber ocurrido», señala la regidora, convencida de que no ha pasado mucho tiempo desde la desaparición. «Aún queda la huella fresca, como de las lluvias reciente, en el lugar donde estaba».

En cuanto se percató de ello, el Ayuntamiento de Garcillán lanzó un mensaje al vecindario, apelando a la colaboración: «Desaparecida piedra ornamental, ubicada en el acceso a la iglesia parroquial de Garcillán, junto a su escalera, formando parte del pórtico, junto con otra de las mismas características, ubicada en el lado derecho de dichas escaleras». La alcaldesa confía en la respuesta: «Estamos esperando a ver si alguien sabe algo. Desde luego, quienes viven al lado no han oído nada. Un coche, en mitad de la noche, a las dos o las tres de la madrugada, hace ruido. Y nadie ha oído nada». Hasta el momento, no se ha presentado denuncia formal ante la Guardia Civil. Constanta está a la espera de hablar con el cura y los responsables del cuidado de la iglesia para decidir quién asume la denuncia, si el Ayuntamiento o la propia parroquia. Pero el objetivo es claro: recuperar la pieza. «Ya se ha buscado por todo el pueblo, por todas las calles, pero no ha aparecido por ningún lado».

La regidora no se atreve a ofrecer dato alguno sobre la piedra, pero el valor no radica solo en lo material. Esa piedra y su gemela son testigo silencioso de la historia de Garcillán, pueblo donde el patrimonio religioso es seña de la identidad colectiva.