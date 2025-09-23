El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Acceso a la puerta de la iglesia. A la derecha falta una piedra semejante a la de la izquierda. El Norte

Desaparece una de las dos piedras de granito del acceso a la iglesia de un pueblo de Segovia

La alcaldesa apela a la colaboración ciudadana para dar con su paradero

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Martes, 23 de septiembre 2025, 09:59

Los vecinos de Garcillán amanecieron ayer con una noticia que ha generado estupor: la desaparición de una de las dos piedras de granito que adornaban ... la puerta principal de la iglesia. Se trata de una pieza antigua, desgastada por la erosión del agua, que forma parte del patrimonio del templo. La desaparición, detectada a media mañana de ayer, ha puesto en alerta a las autoridades municipales, que ya han movilizado a los vecinos a fin de esclarecer el suceso.

